「又昱」購地過程公布 蘇貞昌質疑：標榜正義愛國卻不繳稅？

2018-11-11 15:54

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨立委段宜康連日質疑國民黨新北市長候選人侯友宜家族的「又昱公司」在新北市養地、炒地，今天早上在臉書公布又昱公司陸續收購新莊復興段253地號的購地過程，對此，民進黨新北市長候選人蘇貞昌表示，地籍謄本就是寫買賣，侯友宜卻說是繼承，這無疑是公然欺騙市民，而今天被抓包後，侯友宜仍然只有一句話「由選辦回應」，明明是買賣，卻說是繼承，質疑背後還有什麼不為人知的事。

蘇貞昌表示，外界除了會質疑一輩子當警察領薪水的人怎麼這麼有錢？另外則是操作錢、處理財產的方式，批評侯過去標榜道德、正義形象面對社會，一戳開，卻發現原來這麼不堪，更說過去一直標榜正義、愛國家的人卻不繳房屋稅，那這樣子怎麼對得起國家、對得起社會？

蘇貞昌今天下午出席「玩趣總動員-親子體驗互動Party」林口場，在林口運動公園與親子同樂。

媒體問及段宜康針對又昱公司的質疑，蘇貞昌說，有法律常識的人都知道，地籍謄本是公文書，不動產以登記為絕對效力，寫買賣就是買賣，有虛假就叫偽造文書，而公文書上寫買賣，侯竟然還敢說是繼承，公然欺騙市民。

蘇貞昌更批評侯友宜今天早上為桃園市長候選人陳學聖站台時，面對媒體詢問，只有一句「由選辦回應」，無疑是種NPC（Non-Player Character）的戰法，過去就只有反深澳，現在變成只有選辦回應，能放心把治理400萬人的新北市政府交給他嗎？表示選舉是面照妖鏡，越檢驗越發覺侯問題越多。

至於段宜康酸又昱公司陸續收購土地，想必是要蓋「大群館第二」，蘇貞昌則說，侯友宜越是閃躲、越讓人質疑，誠實才是上策，辯論也是逃避了82天才用半調子方式進行，同時間又發生更多令人質疑的事情。