不滿韓國瑜「夜襲」 人本基金會連署「拒絕毒流」

2018-11-11 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日晚間在美濃高美醫專舉辦造勢活動，韓國瑜更帶頭唱起軍歌「夜襲」，此舉遭人本教育文教基金會指稱是在散播仇恨，在網路上發起連署活動。

本報報導，造勢活動當日，韓國瑜進場時，支持者以「夜襲」軍歌迎接，隨後韓國瑜又帶領全場支持者再次高唱軍歌「夜襲」，更在台上表示，今晚旗山造勢活動「夜襲」成功，人本教育文教基金會不認同「夜襲」說法，認為這個詞與民主、和平、法治、人權相違背，利用Google表單發起連署書來抗議。

人本教育文教基金會的抗議連署書中提及，「夜襲」意識形態完全違背這塊土地上追求的獨立、自由、多元、融合的生活，該名詞是透過選舉過程，在台灣內部劃分敵我，撕裂人民共同生活的感情，連署書的下方更寫道：「我們拒絕不准人民有意識形態的意識」、「我們拒絕夜襲意識形態」、「我們拒絕毒流」。

人本教育文教基金會連署書全文：

敬邀連署：拒絕『夜襲』意識形態

高雄市長候選人韓國瑜在選舉造勢場合中大唱軍歌夜襲，不只帶動全場觀眾合唱，隔日連台北市長候選人丁守中也在鏡頭前唱起軍歌夜襲來了。選舉造勢選到把自己當軍頭，這不是一般惡質。這是散佈仇恨意識，軍國主義的代表，更是以暴力以武力恫嚇台灣的協奏曲。

唱著鑽向敵人的心臟，都不用解釋一下，所為何來嗎？都不用說明一下，為什麼是敵人就可以鑽向心臟？是誰的敵人，可以鑽向心臟？殺人是犯罪，鑽向敵人難道就是英雄？到底為什麼選舉要選到號召群眾鑽向敵人的心臟？？

民主社會的要義，就是瞭解差異，尊重多元。然而韓國瑜這首夜襲一唱，所代表的意識形態，就是『排除異己，在所不惜』的仇恨意識。韓國瑜在造勢場上還眼眶含淚帶頭唱，儼然起義的模樣，彷彿他不是在進行民主選舉，而是上場殺敵。

但他是要鑽向誰的心臟，不都是台灣同胞嗎？只是，是不贊成他的台灣同胞！！在教育上、在民主進程上，我們掃除仇恨意識都來不及了。韓國瑜卻公然在鏡頭前，鼓勵大家，鑽向敵人心臟。

這樣的『夜襲』意識形態完全違背民主、和平、法治、人權。是將人民培養成接受獨裁軍事的溫床，將人民推向非理性反應的手法。這樣的『夜襲』意識形態完全違背我們在這塊土地上追求的獨立、自由、多元、融合的生活。是透過選舉過程，在台灣內部劃分敵我，撕裂我們共同生活的感情。

這些對台灣的負向影響，不用等到選舉投票結果出來，就已經讓台灣民主傷痕累累。這股韓流是毒流，先是說不准人民有意識型態，接著用軍歌帶動唱散佈夜襲意識形態。這些都不只是為了選贏，這些是在為獨裁來臨鋪路。癱瘓台灣人的理智，扼殺台灣的民主，將台灣變成無法抵抗、可被接收的焦土。

我們拒絕不准人民有意識形態的意識

我們拒絕夜襲意識形態意識形態

我們拒絕毒流

發起連署單位：人本教育文教基金會