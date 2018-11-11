北市政見發表會》姚文智痛批柯P：比馬英九還不如！

台北市長候選人姚文智在政見發表會批評柯文哲比馬英九還不如。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-11 15:29

〔即時新聞／綜合報導〕今日下午為台北市公辦政見發表會，民進黨籍候選人痛批台北市長柯文哲，政治獻金以及財產項目不透明，有違柯文哲以身作則改變政治文化的理念，更批柯文哲對轉型正義態度不對，若可以將國民黨黨產拿回來，甚至可以蓋柯文哲沒蓋的捷運跟公宅，「你比馬英九還不如」、「姚文智都準備好了」。

姚文智表示，柯文哲常談改變政治文化、公開透明的理念，但4年過去還是講一樣的東西，還把連勝文的財產問題在昨天的辯論會上謾罵其他候選人，「包含姚文智在內」、「今天就來檢驗你」

姚文智拿出柯文哲的監察院申報資料，稱柯文哲退還捐贈支出只有35萬元，但4年前曾說關帳號不再接受捐款，根據法律，若捐贈者是匿名無法返還，可以選擇繳庫，柯文哲自己也這樣說，但根據資料，柯的匿名及非匿名捐款共1564筆，總共募到929萬餘元。

姚文智質疑，柯文哲表示競選款項要問姚立明，那為什麼柯有立場在辯論會上質疑連勝文，這麼多天來無法說明代表柯文哲說謊，「500萬小吃店收據也沒回答」、「你都說別人都在撈，就你沒在撈，請趕快說明」。

接著，姚文智公開自家房產，稱全家住在辛亥路，整戶39坪，只是因為房子跟車位剛好在大安區跟文山區交界，房屋持分所以看起來有多筆土地，其實只有一戶。「柯文哲，你有幾棟房子，請在第二輪告訴大家」。

姚文智接著表示，柯文哲立場搖擺，超越藍綠根本是又藍又綠，也質疑柯文哲在轉型正義上立場不對，稱婦聯會現在好好的管它過去怎樣，「這不是追求轉型正義的態度」。姚文智認為，該還給人民的動作要快，婦聯會都是民脂民膏，「如果全拿回來，可以蓋你沒蓋的捷運，你沒蓋的公宅」

姚文智說自己「已經做好準備」，更批評柯文哲「比馬英九還不如」。