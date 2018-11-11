侯友宜再爆財產疑雲 段宜康上午公布完整購地過程！

段宜康連日來質疑侯友宜家族的「又昱公司」在新北市養地、炒地。（資料照）

2018-11-11 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜再爆財產疑雲，民進黨立委段宜康連日來質疑侯友宜家族的「又昱公司」在新北市養地、炒地，今天上午公布又昱公司購入新莊復興段253地號的2塊土地完整購地過程，質疑該地恐變「大群館2」，並質疑未來不知「會有幾個門牌？」

侯友宜家族的「又昱公司」因文化大學大群館宿舍爭議鬧得沸沸揚揚，段宜康最近再爆侯家財產爭議，質疑侯在新北市養地、炒地，對此侯日前曾回應否認。段宜康昨天再爆侯家購地問題，表示若昨晚9點前侯友宜不承認利用「又昱公司」偷買地，今天就會公布購地過程。

今天上午10點，段宜康準時公布侯友宜家族利用「又昱公司」，偷偷買了新莊復興段253地號的2塊土地的完整過程。該地在1998年4月25日登記，分屬3位劉姓地主，各擁有3/6、2/6、1/6。

2011年5月5日，侯友宜夫人任美鈴從4位地主手上取得1/6的地，然後在2012年2月23日信託給台灣銀行；隨後在侯友宜任職副市長任內，2016年又買下2/6的地、2017年加碼買下1/6，目前侯家掌握了4/6，另外2/6則為2位劉姓地主所有。

段宜康指出，該地是荒棄已久的廢墟，侯家花心思，陸續收購這些地可能是為了蓋房子。他質疑「不知這個『大群館2』，未來會有幾個門牌？」