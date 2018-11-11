高雄反空污遊行今登場 陳其邁、韓國瑜都會跟團

2018-11-11 08:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕1111高雄反空污大遊行今天下午登場，粗估將有超過4000人上街頭，包括民進黨、國民黨的高雄市長候選人，主辦單位向行政院、環保署、高雄市政府喊話，應正視基層要呼吸新鮮空氣的心聲。

南部反空污大聯盟總召陳椒華表示，今年入秋後高雄空品明顯比去年糟，主因是大林5、6號天然氣機組改備載（多閒置），而大林1、2、3、4燃煤機組卻都滿載發電，嚴重空污時台電仍天然氣機組不用，大賺污染錢也讓百姓呼吸有毒空氣，經濟部長沈榮津應下台。

經濟部所屬單位中鋼的2座溼式煉焦爐應停爐，對高雄、屏東空污改善最大，環團已喊3年，請11月24日市長當選人兌現簽署承諾立即執行，訂下具體落日條款。

要健康婆婆媽媽團高雄團團長洪秀菊指出，曄揚石化鄰近鳳鳴國小，要求政府應進行學童血液、尿液檢查，並對鄰近居民進行流行病學調查，也要求市長當選人兌現承諾退回曄揚石化申請設置許可。

聯盟彙整具體訴求：

一、比照台中市，高市府立即訂定生煤管制自治條例，限定發電廠、石化廠、鋼鐵廠生煤使用量。

二、興達燃煤電廠108年除役。

三、高雄市政府核予大林電廠、中油大林廠、中鋼生煤使用量應自108年起減煤20%。

四、中鋼應於109年前壓煉製程改為天然氣，2座煉焦爐焠火塔溼式改乾式、煤礦砂堆置場室內貯存。

五、高雄市政府退回中油曄揚石化申請之固定污染源設置許可，永不同意設廠。

六、立即修正空污法，刪除移動污染抵換固定污染條文

七、林園石化工業區設光化測站。