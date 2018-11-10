原住民親家蘇貞昌 用「這個」搶攻新北原住民票

陳瑩笑稱，面膜正面和反面是「使用前」和「使用後」的示意圖。（記者蘇芳禾攝）

2018-11-10 20:21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新北市長選情緊繃，民進黨新北市長候選人蘇貞昌的幕僚預估，蘇侯兩人票數輸贏就在3萬票內，客家、新住民、原住民都是搶攻重點。替蘇貞昌經營新北市原住民選票的民進黨立委陳瑩則打出「原住民親家」（蘇貞昌女兒嫁給原住民）口號，讓原住民感到十分親切，最近她也推出「極光面膜」作為選舉小物，希望讓綽號「電火球」的蘇貞昌能「打光照亮」新北市，在各類原住民的活動中已經發出數千片，非常受到歡迎。

據新北市選委會推估，今年地方選舉，新北市的原住民選舉人數約8.3萬人，是藍、綠陣營積極爭取的目標，而女兒嫁給原住民的蘇貞昌，是否能在過去偏藍的原住民選票取得成績，也是這次選戰焦點。

民進黨平地原住民立委陳瑩指出，新北市是原住民聚集的縣市之一，其中又多在三重、蘆洲、板橋等區，原住民有很多組織，包括各種協進會、旅北同鄉會、文化藝術團、球類組織和龍舟隊，大家喜歡串在一起運動、唱歌、表演，她常常會到慶功宴和練習的過程去加油、送水，藉此跟大家博感情，也較容易打入都會原住民社群。

蘇貞昌的原住民政策包括培養青年選手、原民文化傳承、產售兩端的平台、原民返鄉專車及補助、原民長者在地醫療等，女兒嫁給阿美族的蘇貞昌也常說，自己是原住民的親家，這些政見都是他給原住民家人的承諾。

蘇貞昌擔任民進黨主席時，陳瑩擔任婦女部主任，陳瑩受訪時坦言，蘇貞昌非常認真，做事講求效率和執行力，所以每次主管會議她都非常緊張，「這輩子穿高跟鞋跑最快就是那個時候...。」她也笑稱，這次終於有機會「挾怨報復」，要求蘇貞昌拍攝充滿粉紅愛心的裝可愛照片，貼在她精心挑選的面膜競選小物上，增加選民的印象。

蘇辦幕僚指出，現在的選民經營要做到分眾，不同的文宣和競選策略才能打中不同族群。依照新北市選民結構，客家票占新北選民16%，新住民則有2.5%，原住民占1.3%。在五五波的選戰中，所有族群都是決勝負關鍵。

蘇貞昌日前成立新住民後援會，他的新住民政策包括成立新住民一站式聯合服務窗口，並且有多種語言，日前還用越南、印尼等5種推出政策說明小卡；此外，也配合政府推動的新南向政策，協助新住民開拓就業。

在客家政策上，蘇貞昌先前則是全程用客語呈現政策影片，誠意十足。除了打出逐年增加客家預算、協助客家社團傳承文化，蘇貞昌也爭取浪漫台三線延伸到新北市，帶動觀光發展。