府院齊轟「新三不」 馬英九：民進黨選情不好就轉移焦點

國民黨10日舉辦「港湖出發收復台北」團結誓師大會，前總統馬英九（左）、國民黨主席吳敦義（右）到場為台北市長候選人丁守中（中）及港湖區議員候選人站台。（記者簡榮豐攝）

2018-11-10 18:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕前總統馬英九提出「新三不」宣言，遭到總統蔡英文、行政院長賴清德重砲抨擊，他今天出席「港湖出發收復台北團結誓師大會」受訪時說，民進黨選情不好時，就會開始轉移焦點。

他還酸說，高雄在水災後有5000個坑洞、中部空污問題，「蔡總統關心過沒有」，怎麼現在關心起統獨問題？他是個卸任元首，什麼權利都沒有，說他會傷害台灣主權，這不是莫名其妙嗎？

馬英九說，蔡英文故意把問題拉到統獨問題上，是因為民生、兩岸跟外交上民進黨乏善可陳。至於被賴清德指有選舉考量，馬英九回擊說，賴清德才有選舉考量，他不認為研討會發言有這麼嚴重，也希望所有候選人不要回應、上當，尤其是有特定媒體炒作這議題，更是要小心。

被問到是否擔心「不排斥統一」影響國民黨選情？馬英九則認為與選舉無關，所以不擔心。而面對柯文哲跟丁守中民調接近，馬英九覺得丁守中再加點油，一個月前就建議他攻勢要更凌厲，丁守中現在果然往這方向走，台北市藍軍都非常振奮，繼續往前走，「我覺得他會贏。」

而對於蔡英文出招，是否激起藍軍投票意願？馬英九說，「對呀！」這次選舉跟統獨毫無關係，但蔡英文以總統身分、高度，居然大打統獨之戰，還講什麼主權傷害，這真是莫名其妙、不知所云。

馬英九說，蔡英文是沒有招了，這時又來打統獨。他說，講老實話，統獨都是大家非常厭惡的，高雄市長候選人韓國瑜講得很好，現在要的是拚經濟、拚民生、提高年輕人待遇，「蔡總統關心過嗎？沒有啊！」怎麼這些都不去關心，把話題集中在統獨上，這樣當總統好意思嗎？

馬英九也說，蔡總統這樣做會使得人民對她更失望，不但不是稱職總統，還常常把議題搞錯。

被問到是否認為蔡英文沒搞清楚狀況？馬英九說，蔡英文還犯了很多錯，還問為何不在馬習會把一中各表講清楚，「我有啊，我在正式會議中講得非常清楚啊，我告訴習近平，一中各表不會表到兩個中國、一中一台、台灣獨立，因為這是中華民國憲法不允許的」，相關逐字稿兩天後在立法院會議上完全都交給立委了，為何總統連這都不知道？