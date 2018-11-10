高市電視辯論》如何讓高雄經濟起飛？4位候選人這麼答

2018-11-10 17:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉公辦電視政見發表會的第4位提問人，是和春技術學院校長王嘉男，他詢問4位候選人，如何有效讓高雄經濟起飛？

王嘉男表示，好的工作、薪水很重要，請問4位候選人，如何有效讓高雄經濟起飛？弱勢民眾怎樣過更好生活？

蘇盈貴表示，目前高雄GDP的一半，來自於南科的路科科學園區，當時由他提出，這就是築巢引穴的重要。

他說，中油高雄廠遷廠後，275公頃土地是發展高雄生物科技最好地方，高雄有人才、中油有資金，與其發展問題很大的橋頭科學園區，還不如讓中油275公頃土地先活起來。

陳其邁說，高雄有山海河與空港，橋頭科學園區未來將打造為半導體聚落，高雄也正加速產業轉型，打造智慧城市。

陳其邁強調，高雄正發展綠能、循環經濟，配合石化業高值轉型，而亞洲新灣區也帶來數位經濟，文創業的發展，他願意比照新北、桃園，提出每月2千元的租金補貼。

韓國瑜表示，要思考投資者為何來高雄投資？高雄的資源、能源穩不穩定？要從投資角度來看，高雄優點在哪裡？

韓國瑜也說，他當選後，每個月帶局處長，到弱勢族群家裡住一晚，傾聽他們聲音。

璩美鳳則酸韓國瑜說，弱勢族群家裡，連一坪都不到，市府官員住進去，可能連站的空間都沒有。

璩美鳳認為，經濟主軸是良性循環，人潮帶來錢潮，現在為何沒人潮？美軍軍艦停靠高雄，美國綁架高雄，老百姓生活被犧牲，如果兩岸和平，就能注入源頭活水。