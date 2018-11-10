高市電視辯論》如何落實長照？高雄市4位候選人各抒己見

2018-11-10 15:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉公辦電視政見發表會的第二位提問人，是輔英科大校長顧志遠，他詢問4位候選人如何落實常照？4人均各抒己見。

顧志遠說，4位候選人都聚焦在經濟，他代表市民，希望候選人能更關心健康問題，因為台灣未來面對高齡化社會，雖然有長照2.0政策，但人才培育還要提升，尤其高雄市幅員遼闊，有38個行政區，需要不同的長照資源投入，對於長照資源籌措、人才培育，候選人有何高見？

韓國瑜回答說，未來市長最大問題是錢，目前高雄市政府舉債上限只有500億空間，每一個老人心中有故事，因為老，不被重視，怎樣不花錢，讓老人有人照顧？

韓國瑜說，他將讓高雄市成為第一個推動老青結合的縣市，從老年人居多的社區開始配對，因為老年人寂寞，空房間很多，透過配對，讓年輕人住進去，他想法很多，長照是不能迴避的問題。

璩美鳳指出，人口老化是全球都需面對的問題，長照必須跟醫療結合，高雄的醫療被外界肯定，因此必須與醫療結合。

她說，長照人力方面，目前大都用看護工，未來可結合學生義工、愛心媽媽、社福機構，長照必須要有源頭活水，把罰款回歸社福的經費，高雄並非沒錢，而是把錢用錯地方。

蘇盈貴表示，首先老人要把自己健康先顧好，這是自己的責任。第二個是家庭的功能發揮健全，其他就省事多了，如果家庭的力量失去了，就必須依賴醫療力量、社區體系，信仰力量也相當重要，只要市府把財政搞好，會有更多錢用在長照。

最後發言的陳其邁表示，長照人員1年有1200缺額，每年結業1千人拿到執照，投入市場僅3成，主因是待遇與工作環境不佳。

陳其邁表示，高雄市一年長照預算35億，中央補助32億，未來應加強執行力，創造更好願景，鼓勵畢業生投入長照市場。