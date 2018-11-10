高市電視辯論》財政壓力下具體落實市政時間？ 做法大不同

2018-11-10 16:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長選舉公辦電視政見發表會，樹德科技大學校長陳清燿問4位高雄市長候選人，如何在財政壓力下，給市民一個對具體落實政見的有感時間？

陳其邁說明，他擔任過代理市長，有執行力與協調力，會在有限預算下，設法爭取民間壽險基金與民間大型廠商投資，用最短時間加速產業投資、招商引資，他會擔任招商小組召集人，從產業界聘請副市長，瞭解產業區求、解決五缺。

韓國瑜認為，要在具體時間內落實市政，首先要問人民是否相信政府？他質疑，今天高雄市民還相信高雄市政府嗎？如果大多數民眾對政府懷疑、不信任、憤怒，請問任何政策怎麼推動？他說，自己擔任市長後一定言出必行、一定組成有良好操守的團隊，恢復市民對政府的信心。

璩美鳳批評藍綠政見，如同長期耳熟能詳的說法，一個打高空、一個只會批評，她進一步提及，國民黨講得好、大家都點頭，卻沒有回答，感慨老百姓都在叫苦，但領導者都沒根治方式；她強調會從三面向推動，一是治水、二是推動姊妹市、三是發展觀光。

蘇盈貴也影射藍綠，一位候選人政策在大前天剛公布，絕大部分可能沒參與，另一位提到太平島挖石油、打造全台首富？他強調用人很重要，人才部分不能拘泥在黨派與意識形態，大型公共工程則要透明化。