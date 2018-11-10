侯友宜踹共！段宜康預告明天10點公布又昱公司完整購地過程

2018-11-10 15:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜再爆財產疑雲，民進黨立委段宜康連日來質疑侯友宜家族公司在新北市養地、炒地。段宜康今天再度向侯友宜喊話，若今天（10日）晚間9點前，侯友宜不承認利用「又昱公司」，偷偷買了新莊復興段253地號的2塊土地，他將於明天10點公布侯友宜妻任美鈴以及又昱公司購入253地號土地的完整過程。

由侯友宜3名女兒擔任股東的「又昱公司」，日前因出租「大群館」給文化大學當宿舍，年收2000萬元租金，卻被質疑分割99個門牌，20年來未繳房屋稅。段宜康日前質疑，侯友宜家族的又昱公司土地登記謄本顯示，侯友宜擔任新北市副市長任內，曾購買新莊復興段253-0000地號的2筆精華路段土地，是否有利益迴避以及養地、炒地問題？公司名下還藏了多少房地產？

對此，侯友宜9日回應，「段宜康的話聽聽就好。」

段宜康今天再度於臉書指出，侯妻任美鈴繼承的是254地號的土地，他所指控的253地號，是由任美鈴買入1/6；然後又昱公司又分批買入1/3和1/6。「侯副市長邊上班邊買地！」

段宜康也質疑，侯友宜是否怕一鬆口，藏在「又昱公司」的那些資産到時候就藏不住了？

段宜康說，若今天（10日）晚間9點前，侯友宜不承認利用「又昱公司」，偷偷買了新莊復興段253地號的2塊土地，他將於明天10點公布侯友宜妻任美鈴以及又昱公司購入253地號土地的完整過程。