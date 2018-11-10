高市電視辯論》陳其邁論述政見凸顯跟韓不同 強調有方法、策略和目標

2018-11-10 14:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長選舉公辦政見發表會下午登場，率先上陣的陳其邁透過政見表述、凸顯自己務實一面、以及跟韓國瑜的不同，強調選擇對的市長、會讓高雄進步起飛，若選擇錯的、就會倒退到威權與保守。

陳其邁開場就談對手韓國瑜，形容他成功吸引很多媒體與網路焦點，韓國瑜的風趣幽默讓他很羨慕，助理還要陳不要太嚴肅、要風趣一點、要向韓主委多學學。

陳其邁說，作為一個高雄子弟，他很認真研究韓主委的政見，想要切磋讓高雄更好，根據網路聲量彙整出5項韓國瑜主要政見，包括賭場摩天輪、太平島挖石油、台北拚政治高雄拚經濟、九二共識為前提推動南南合作，十年內人口從277到500萬。

陳其邁直言，很多都是口號、沒可行方式、無法評估，韓國瑜卻要大家有作夢膽量﹖大幹一場﹖建議韓主委要說明清楚，才是負責任。

陳其邁質疑，韓國瑜政見沒提到橋頭科學園區，也沒提到台南與高雄半導體產業、華邦電、日月光、台積電落地深耕，高雄傳產如牙材、生醫、航太，都是高雄隱形冠軍，這些也沒論述。

陳其邁話鋒一轉，強調自己有方法、策略與目標，跟韓國瑜不同，高雄要拚經濟，建構台南高雄科技走廊、拚觀光，從亞洲新灣區串聯山海河港，讓國際遊客見識高雄美麗，他跟韓主委不一樣，傳產要加速升級，扶老攜幼照顧長輩，減輕父母生育負擔，城市發展策略跟城市接軌。

陳其邁提醒，韓國瑜拚經濟是鎖定中國，他是公民參與、韓是禁止人民政治與意識形態集會，他主張傳產升級發產智慧城市，選擇對的市長會讓高雄進步起飛，選擇錯的、會倒退到威權與保守。