北市電視辯論》柯文哲首次出席辯論會 姚文智申論就開炮

2018-11-10 13:45

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長候選人第二場電視辯論會今天下午1時登場，5名候選人首次全員到齊。民進黨台北市長候選人姚文智在起初的申論階段，就將砲口對向台北市長柯文哲，批柯4年來，把人民原寄予的期望變成失望，不但重大公共建設預算執行率滿江紅，且市政白皮書對北流、北藝、大巨蛋付之闕如「很奇怪」，政績地圖更奇怪，「為什麼你要說謊？」

辯論會申論階段，姚文智表示，柯市長剛才提到要改變政治文化、首都，這正是4年前我們期待，「但是對不起，你讓我們失望了」，柯起初上任的確在北門週邊做了一些工程，期待努力帶動台北發展。

姚文智說，4年來，柯文哲重大公共建設預算執行率滿江紅，更在六都敬陪末座；而柯的競選總幹事小野操刀市政白皮書「我們的台北藍圖」，翻遍裡面，對於北流、北藝、大巨蛋付之闕如，「很奇怪」，最近也看到柯的政績地圖更奇怪，「為什麼你要說謊？」對於建設公宅的原定目標最後都流標？

姚說，以大巨蛋案而言，剛開始柯文哲說是「大弊案」，但不僅拖延許久，中間頻傳黑箱密會，「101大樓週邊有一處地方，是不是你們密會的其中一個地方？」

姚也提到，柯標榜的省錢更是荒謬，宣稱還債520億，但卻是靠著440億的超收稅額以及80億的作帳數字而來，「沒有一個錢是你省下來的，欺騙年輕朋友」。

姚文智說，柯文哲在北門週邊的用心，我們給予鼓掌，但是西區翻轉、經濟轉型，以及台北市要繼續邁向國際城市，不要繼續守在中國，我們給你4年都看不到。

姚強調，解決大巨蛋案，「只有姚文智提出方法」，他提出以打造「蝶翼」高架通廊方案，橫跨忠孝東路，連接南北，整合周遭在內的台北機廠、大巨蛋、國父紀念館、市議會、市府前廣場等處，打造成大安森林公園3倍大的「東區大公園」，只要投資不到5億。

在申論時間6分鐘即將結束，姚文智則說，「我還有很多，等等再跟大家報告」。