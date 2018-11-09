遭影射知情「金酒東北試釀」 議長洪麗萍說清楚講明白

2018-11-09 23:10

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議長洪麗萍今天針對網路一則選舉黑函，恐遭影射對「金酒赴中國東北試釀」案知情，且有損害縣議會形象，出面召開記者會澄清。她並表示，如今回想起來，當初前往中國，似乎有被「設計」、「綁架」的感覺。

這則未署名、疑似「黑函」，一度出現在臉書的「對不起，陳福海，讓你背黑鍋了! 」文宣，下方還有「洪麗萍議長（楊鎮浯競選總部主任委員）」、「踹共」 字樣，並有「縣長與議長在東北遼寧朝陽市全程參加金門合作交流會」的文字與照片。

洪麗萍指出，文宣上這種移花接木手法，很容易讓外界誤判縣長陳福海、議長洪麗萍共同參加的金門合作交流會，內容有觸及金酒在東北建廠、試釀；甚至是否還會誤判議會對金酒試釀案也知情，不應由陳福海一人揹黑鍋？

縣長候選人謝宜璋日前也在他的網路直播「我們不一樣」上，以他曾任縣議會議長的身分，向洪麗萍喊話，基於維護議長及議會的尊嚴，有必要出面說清楚、講明白。

洪麗萍指出，議會原在2015年12月13日組團赴中國北京參加旅遊推介會，就在出發前2天，臨時接到縣府通知，只邀請她與副議長謝東龍去中國鐵嶺市與朝陽縣等地看高粱契作，且不准帶隨行人員。

洪麗萍說，基於為金酒原物料把關及拓展金酒中國市場，同意這趟東北行。當時前往鐵嶺市、朝陽縣會議，也是討論金門旅遊推介、高粱契作、金酒行銷，絕未提及金酒建廠、試釀。如今竟被有心人士惡意操作，將當時旅遊推廣會議的照件，影射成洪麗萍對「金酒東北試釀」知情。

洪麗萍說，「金門合作交流會議」照片中，同場的還有時任金湖鎮長蔡西湖、金寧鄉長陳成勇、金沙鎮長陳其德、金酒董事長陳永明等人，都被有心人影射與試釀案有關。

另外，針對縣長陳福海團隊多次指出「東北試釀」是依據縣議會提案，洪麗萍說，議員在2015年6月12日縣議會第六屆第一次定期會的臨時動議，提案「建請金門酒廠到大陸選址設廠」，但縣府於同年7月16日就以「執行有困難」回文否決。

洪麗萍強調，此後縣議會就沒有參與金酒到中國設廠的事情，卻老是被拿出來「揹黑鍋」，希望縣府不要再把所有責任加諸到議會。

洪麗萍特別聲明，「東北試釀案」以後有很多時間點，包括2016年3月、6月、11月，都是縣府與金酒公司去考察，與縣議會無關。

她強調，從政20年，手上沒有任何事業，也沒有投資任何項目，絕對真心對待每一位鄉親，真心希望金門未來有更好的發展，希望縣府不要再一次次傷害議會。