蘇治芬替張麗善拉票？奧步！竟是境外電話變造錄音

2018-11-09 14:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨雲林縣長候選人李進勇陣營今天舉行「奧步再現 不容退讓」記者會，指支持者接獲疑似立委蘇治芬的電話錄音拜票，但內容竟是要求支持張麗善，經查證該發話號碼（0234569244），來自境外，顯然是對手變造蘇委員的聲音，企圖以不法的手段影響選情，也毀壞蘇治芬的名譽。蘇治芬今天也公開駁斥支持張麗善。

蘇治芬在虎尾表示，自己怎麼可能支持張麗善。「檢方已在調查我的聲音被變造一事，希望快點有結果。並呼籲不法之徒，請尊重台灣的民主政治，雲林鄉親不會相信這種下流手法的。」

競選總部發言人張凱傑表示，第1次接獲反映有變造錄音拜票電話是在10天前，目前虎尾、元長及水林三地都有接到類似電話，支持者表示，接起電話後，電話另一端先表達她就是立委蘇治芬，聲音聽起來也是她，但內容竟是她不支持李進勇，請大家支持張麗善，目前尚未找到錄音檔，但希望警方能強力介入調查，找出幕後黑手。

張凱傑強調，針對事件真偽求證立委蘇治芬，蘇除表示沒做過這件事外，也透過國會辦公室，將這項情資報給警政署，要求調查清楚。

張凱傑表示，可以預見，選舉越到最後關頭，還會有更惡質的手段出現，也希望司法機關能主動介入偵辦，除了抓賄選，更要抓選舉詐騙，還給雲林乾淨選風。

國民黨雲林縣黨部表示，針對立委蘇治芬錄音事件，要求李陣營提出證據，不要再推給海外，也請民進黨立即報警，檢調單位3天內查出真相，此外也抨擊民進黨奧步儘出，人民已經不會再相信。

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，所謂的「奧步」根本是自導自演，民進黨過去類似的行為太多了，不勝枚舉，選前故意放出這樣的消息造謠，大家都很清楚是何居心，相信雲林鄉親是不會被這樣的伎倆愚弄。