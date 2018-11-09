雲林首起 元長鄉民代表會副主席涉賄收押

2018-11-09 12:07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署查獲雲林縣元長鄉民代表會副主席陳德勝涉嫌現金買票賄選，裁定羈押禁見，並扣得賄款15萬元，成為雲林縣第一個因涉賄收押的候選人。

雲林檢警上月25日查獲蘇男在元長鄉家中接受一位鄉民代表候選人的湯姓椿腳以4000元代價期約蘇嫌家中4名有投票權者，要求票投該名候選人，2人收押後，全案擴大偵辦。

檢警掌握該候選人即為雲林縣元長鄉鄉民代表會副主席陳德勝，為爭取連任涉嫌以現金賄選，雲林地檢署檢察官吳文城、沈郁智、李侃穎再指揮雲林縣警察局虎尾分局、雲林調查站，昨天持法院核發搜索票及檢察官核發拘票，搜索、拘提陳德勝到案，並分別傳喚收受賄款選民24人到案，經複訊後認陳德勝涉嫌違反公職人員選舉罷免法行賄罪，涉嫌重大，聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，部分選民到案後，已坦承收賄，並自動繳回犯罪所得合計共15萬元，訊後諭知請回。

雲林地檢署發言人主任檢察長黃怡華今天強調，呼籲候選人及支持者秉持公開、公正、公平原則，投入選舉不買票、不賣票，並提醒民眾踴躍檢舉不法，檢舉賄選可撥打法務部檢舉專線電話0800-024-099、雲林地檢署檢舉賄選電子郵件信箱ulcmail@mail.moj.gov.tw或傳真電話05-6336549提供檢舉情資，還有高額獎金可拿。