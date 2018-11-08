爭議看板不下架 涂醒哲嗆造謠惑眾 黃敏惠斥惡奴欺主

涂醒哲（前排右三）今天中午到嘉義火車站前廣場開記者會，轟黃敏惠「造謠惑眾，法庭見」！畫面上方即為引發爭議的大型看板。（記者丁偉杰攝）

2018-11-08 17:22

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉市報導〕拚連任的民進黨嘉義市長涂醒哲認為國民黨對手黃敏惠懸掛大型看板宣傳假議題，宣稱「這是嘉義人喝的水嗎？涂市長你糊『涂』，我們堅決反對蘭潭架設太陽能板」，無中生有，製造市民錯覺，造成恐慌，到今天中午黃敏惠仍未撤看板，涂醒哲再開記者會，宣布明天上午提告，轟黃「造謠惑眾，我們法庭見！」

對此，黃敏惠隨後回嗆說，她主張蘭潭不能設置太陽能板有錯嗎？呼籲民眾共同監督蘭潭不能設置太陽能板有錯嗎？嘉義市是民主聖地，什麼時候變成政府做的，人民不能談、不能説，不能罵，批涂作法有如「惡奴欺主」！

無黨市長候選人蕭淑麗則表示，今年6月獲知蘭潭可能架設太陽能板，便率先提出反對，7月中旬開記者會號召地方抗議，市府及自來水公司才緊急踩煞車；蕭淑麗也批黃敏惠選舉政治炒作，不只慢半拍、還慢好幾拍。

台電與台水計劃在蘭潭水庫設置「水面型太陽光電設施」，引起地方兩極化反應，成為市長選舉熱門話題。自來水公司第五區管理處表示，蘭潭是否裝太陽能板，台電及水公司評估中，尚未定案；至於今年5月在嘉義給水廠「公園淨水場」清水池上方，完成建置屋頂型太陽能板，清水池為鋼筋混凝土構造物內的密閉式水池，屋頂型太陽能板架設在構造物外，並未與水體接觸，無污染水體問題，此案也與蘭潭水域型太陽能板案無關。