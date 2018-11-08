狂喊「嘿嘿嘿韓國瑜凍蒜」 10名夜店辣妹身分曝光！

蔡正元日前在臉書上PO出辣妹們在夜店替韓國瑜助選的影片，引發網友熱烈討論。（圖擷取自蔡正元臉書）

2018-11-08 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉不到20天，高雄市長選情備受外界關注，國民黨前政策會執行長蔡正元日前則在臉書上分享，一群辣妹在夜店包廂替國民黨高雄市長候選人韓國瑜加油吶喊的影片，影片曝光後也引起網友熱議。新聞報導後，這10名辣妹的身分也全都曝光，原來是高雄一家酒館的老闆娘和9名女服務生。

蔡正元日前在臉書分享出一段影片，表示「韓流使夜店也瘋狂！」影片中可看見，一群長髮辣妹坐在夜店包廂，手舉得高高、一起喊口號「嘿嘿嘿嘿，韓國瑜凍蒜！韓國瑜凍蒜！韓國瑜凍蒜！」，氣氛看來十分熱絡。

影片分享後引起網友熱烈討論，有網友直呼「這才叫選舉！」、「這麼High，要參一腳！」、「這家在哪 好想去喔」，但也有韓粉表示「這只會讓人對韓反感」、「不是太正面吧！別幫倒忙」、「很想說蔡委員是豬隊友」。

綜合媒體報導，「挺韓辣妹團」影片被媒體報導後，這10名辣妹的身分也隨之曝光，原來她們是「LOVE時尚音樂酒館」的老闆娘和9名女服務生。綽號「韓韓」的謝姓老闆娘表示，她的綽號與韓國瑜沒有關係，這個月3日和酒館的9名女服務生在店裡吃飯聚餐，是臨時起意想口號，幫韓國瑜加油。

老闆娘表示，這段不到10秒幫韓國瑜加油的影片，拍了3次才成功，也說不會在意網友對於影片的好惡，「因為喜歡的人就是喜歡，不喜歡的人就是不喜歡！」

蔡正元臉書影片：