竹縣地價稅爭議發燒 鄭朝方批楊文科轟徐欣瑩

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（左2）今天早上直播，針對地價稅爭議，揶揄國民黨對手楊文科態度是「變變騙」，民國黨對手徐欣瑩是「瞎瞎抄」。（記者黃美珠攝）

2018-11-08 15:46

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣的地價稅爭議持續發燒！民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天早上在該黨縣議員候選人張珈源與王誠緯、以及無黨籍縣議員候選人林祺軒助講下開直播，拿出自己今年4月接受徵召參選的首波文宣，強調他當時推出的第1波政見就包含有凍漲房屋稅和地價稅的主張，一路走來始終如一，相對於對手不管是國民黨楊文科的「變變騙」態度，或是民國黨徐欣瑩的「瞎瞎抄」作法，他請鄉親看清楚，誰才是真正關心鄉親權益的最佳縣長人選。

鄭朝方說，他今年4月接受民進黨徵召返鄉參選新竹縣長，推出的首波政見有4，其中恢復老人年金以及國中小學生營養午餐以外，就是要凍漲地價稅跟房屋稅，這些都見諸在他的口罩等文宣上。

他說，地價稅爭議就像老人年金和營養午餐一樣，經他提出且在鄉親間發酵後，縣長邱鏡淳所帶領的縣府團隊才急忙匆匆恢復。這讓人感覺好像在選前這些事情都不重要，要準備選舉了，縣長邱鏡淳、和前副縣長楊文科才重新重視，就連立場、態度都丕變。

從中可以看到政治人物的言行是多麼的不一致，相信大家應該不會再受騙了。

他說，針對地價稅，縣長邱鏡淳最近不管是經過議會、或是要重開臨時的地價評議委員會，都不過是1個毫無作為的政治動作，只讓大家第3次的失望而已。

鄭朝方陣營用「大事紀」的方式，公開檢驗楊文科和徐欣瑩面對地價稅爭議的立場。

該陣營用「變變騙」來形容楊文科，指從媒體的報導中看到，楊文科在10月23日鄉親開始接到地價稅單後，當天就用「路過」的方式參與鄉親對縣府的抗議，但是抗議陣容卻充斥其競選團隊幹部，他們質疑「這會不會只是一場秀？」

該陣營表示，10月29日楊文科「又路過」抗議場合聲稱他當副縣長主持地評會時曾多次表達漲幅不宜太高等說法。但該陣營質疑楊文科並沒有提出解決辦法，頂多只說他上任後要「凍漲」地價稅。

該陣營又說11月1日楊文科陣營因應鄭朝方率眾向縣府抗議發了聲明，表達的是楊文科認為縣府應重新檢討公告地價的調幅，還說當選後會重開地評會審議。但換句話說，楊文科要鄉親先去繳稅，等他上任重開地評會後發現有超收的稅金再退稅。

該陣營再說，11月7日因應縣府對外宣布未來地價稅到底怎麼調整交給下任縣長決定，楊文科態度又轉變，這次聲稱真正拍板的人不是楊。

鄭朝方陣營抨擊徐欣瑩則是「瞎瞎抄」！先是10月23日因應楊文科「路過」縣府抗議現場，派出前副縣長徐柑妹砲轟楊文科做賊喊捉賊。

11月1日則瞎到在網路上推出連署，號召鄉親反地價稅暴漲。11月3日繼續瞎評鄭朝方年輕、要用功多做功課，沒想到3天後卻在臉書上「抄襲」鄭朝方半年前就提出的政見，承諾當選會調降、且凍漲。

楊文科表示，他從不是「路過」抗議現場，他是「陪同」鄉親去向縣府陳情。他始終都是反對公告地價調幅過大，立場沒有改變過，更沒有欺騙鄉親。

徐欣瑩競選團隊發言人陳程振說，鄭朝方真的應該多做功課，因為徐欣瑩已從政10多年，從地方到中央，有很多政見之前就已經講過，而且可能鄭朝方剛從政不太熟悉，政治家為民眾思索解決的方法，若方法有異有同也很正常，不是等鄭朝方宣布參選之後才在比誰政策講得早、講得快。

該陣營表示，一如鄭朝方11月1日提出上任10天內要召開地評會的看法，徐欣瑩更早就在競選網站宣示「上任後將立即召開地價評議委員會」，而徐欣瑩團隊也沒有人認為有必要去說鄭朝方抄襲。

這種只為了逞口舌之快，為攻擊而攻擊，為反對而反對的說法，簡直是「鄭黨兒戲」。