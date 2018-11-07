挺陳其邁！學術界發起連署 盼新世代守護高雄未來

20多位學術界領袖發起連署，呼籲高雄人票投陳其邁（見圖），守護高雄、繼續豐富高雄。（記者葛祐豪翻攝）

2018-11-07 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕挺陳其邁！今（7）日距離九合一大選僅剩下17天，20多位學界領袖發起連署，他們在聯合聲明中指出，高雄等著新世代的年輕人共同來守護，認為在市長候選人中，唯有民進黨陳其邁能守護高雄、繼續豐富高雄！

以中央研究院院士陳定信為首召集的「挺邁運動」，獲得26位中研院院士、前大學校長、院長擔任共同發起人，他們強調，國民黨自1945年起在高雄市執政53年，令人質疑「到底在這塊土地上做了什麼」？反倒是民進黨，僅花20年就讓高雄改頭換面。

這些學者們指出，對比高雄市長候選人的能力與政見後，認為陳其邁提出的4個要點最實在可行，分別是「擘劃高雄、發展在地經濟」、「藝文高雄、翻轉在地文化」、「便捷高雄、接軌在地交通」、「彩繪高雄、推展在地觀光」，他們覺得只有陳其邁能帶領高雄市民繼續進步。

發起連署的學者們強調，高雄的發展「話若欲講透更、目屎道掰未離」，此次高雄市長選舉，對一個城市的命運與發展至關重要，更可能影響到全球對於台灣的想法，因此提倡高雄市民應在11月24日當天踴躍投票給陳其邁，使高雄繼續繁榮、開創美好未來。

連署活動頁面：

連署活動傳送門

海內外學術界支持陳其邁擔任高雄市市長連署聲明全文

經歷二戰後的高雄人，對比1945-1998的「中國」國民黨執政50多年及1999-2018民進黨執政的20年，要講這個城市的蛻變一定會有「話若欲講透更、目屎道掰未離」的滿肚子苦悶與驕傲，苦悶的是50多年「他們到底在這塊土地上做了什麼」，又驕傲的是20年裡「我們在這裡為下一代準備好了」的一切，就等這新世代的年輕人共同來守護著高雄、繼續豐富高雄！

我們是一群學術界代表，對於高雄的規劃願景與執行力，我們對比幾位候選人能力與政見，一致向您推薦高雄市長的唯一最佳人選---陳其邁！

1.擘劃高雄、發展在地經濟：橋頭科學園區、AI傳產轉型、智慧城市、海空雙港升級、循環經濟、加值農漁業。

2.藝文高雄、翻轉在地文化：衛武營國家藝術中心、大東文化藝術中心、海洋文化及流行音樂中心、高雄總圖。

3.便捷高雄、接軌在地交通：鐵路地下化、新高雄車站、新捷運黃線、捷運輕軌、高鐵延伸。

4.彩繪高雄、推展在地觀光：高雄展覽館，積極開拓歐美、日韓、東南亞客源，藍色公路旅遊。

以上各項建設成果與城市願景的推動，唯一能夠讓我們高雄市民信賴與支持的只有民進黨市長候選人---陳其邁！

高雄的這場選舉對一個城市的命運與發展至關重要，甚至關乎國際上各國對我們台灣的觀感，您現在的決定與我們20年來決定把持續改革交給民進黨有著一樣的心情，在此我們誠懇呼籲高雄市民把這一重任交付給陳其邁來完成！

召集人：陳定信 中央研究院院士

發起人：

王進崑 中山醫學大學前校長

吳明昌 屏東科技大學農學院前院長

吳建國 台灣海洋大學前校長、大同大學前校長

吳英明 高雄市立空中大學前校長

李孫榮 嘉南藥理大學前校長

李博志 高雄大學前副校長

李謀監 澎湖科技大學前副校長

周晉澄 台灣大學獸醫專業學院前院長

林仁益 高雄應用科技大學前校長

林見昌 虎尾科技大學前校長

林明璋 中央研究院院士

林秋豐 屏東科技大學工學院前院長

張宗仁 中山大學前校長

許重義 台北醫學大學前校長

陳世雄 明道大學前校長

陳全壽 台灣體育運動大學前校長

陳良博 中央研究院院士

陳荔彤 台灣海洋大學海洋法律與政策學院前院長

陳錦生 長榮大學前校長

黃光彩 台灣師範大學前校長

黃界清 美國德州農工大學傑出講座教授

楊其文 台北藝術大學前校長

劉炯錫 台東大學理工學院前院長

劉錦添 台灣大學經濟系國家講座教授

鄭瑞棠 弘光科技大學醫護學院前院長

賴德仁 中山醫學大學前校長