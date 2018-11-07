打「水牛伯」牌 游錫堃與陳歐珀合拍競選廣告

民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀（右），今推出「一生懸命、顧好宜蘭」競選廣告，打「水牛伯」牌，由游錫堃與陳歐珀一起攜手拍攝。（記者林敬倫攝）

2018-11-07 16:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］年底5合1地方大選剩下不到1個月，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀，今推出「一生懸命、顧好宜蘭」競選廣告，打「水牛伯」牌，由游錫堃與陳歐珀一起攜手拍攝；陳歐珀指出，游錫堃是他的老長官，他從游的身上學到很多事，將以「水牛」精神為目標，腳踏實地的做事情，用一生懸命的負責態度，捍衛宜蘭價值。

陳歐珀今在溪北競選總部，發佈最新競選廣告，請來老縣長水牛伯游錫堃加持，兩人合體在蘭陽平原上眺望龜山島，陳歐珀藉由游錫堃2014年競選新北市長時的口號「一生懸命」，發布「一生懸命、顧好宜蘭」廣告。

2人於廣告中，也到游錫堃1993年縣長任內，規畫的冬山河森林公園（今為生態綠舟）進行對談，暢談宜蘭經驗與宜蘭價值，游希望陳歐珀記得民主聖地的精神與價值；除了合拍競選廣告，游錫堃也於將於9日回到宜蘭，為陳歐珀溪南競選總部成立首度站台。

陳歐珀指出，游錫堃是他公務生涯中，第一個提拔他的長官，他從游身上，學到很多政府行政效率的品質及處事的原則與精神，「清廉、勤政、愛鄉土」就是游錫堃在當宜蘭縣長的宜蘭精神與價值，他當時也在縣府工作，非常明白這樣的理念。

陳歐珀說，影片拍攝的過程中，可以感受到游對宜蘭這塊土地深厚的感情，能夠得到游院長的支持，他覺得責任更加重大，更加珍惜未來對縣民的承諾，游錫堃實實在在的「水牛精神」，他會接手傳承。