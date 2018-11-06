沒選票更要關注！鄭朝方提動保政見 感動愛爸愛媽

毛小孩雖然沒有選票，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方卻選前18天偕同愛媽愛爸動保人士發表動保政見，提出要結合民間和政府力量成立動物保護委員會等5大政策。（記者廖雪茹攝）

2018-11-06 16:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕毛小孩雖然沒有選票，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方卻在選前18天發表動保政見，提出要結合民間和政府力量成立動物保護委員會等5大政策，讓浪浪愛爸愛媽好感動，堅持用選票力挺！

鄭朝方競選總部今天邀請新竹縣議員候選人王誠緯、林祺軒，以及長期關注動保議題、照顧毛小孩的愛心爸媽藍戍君、鄒玉婷共同參與。

藍戍君說，他長期和愛心人士合作，救援受傷的貓犬，從救援醫療餵養到安置等，需要相當多的資源，絶非個人能力所及，所以，愛爸愛媽常做到傾家蕩產；他認為，一個進步中的國家，對流浪動物的看法，決定這個城市的進步程度，他希望未來地方政府能協助專業人才的培養，協助動保人士。

鄒玉婷說，長期餵養流浪動物，卻遭致民眾的不諒解，對她驅趕、惡言相向甚至恐嚇。她出身外省人家庭，長期支持國民黨，但她看到鄭朝方的動保影片後深受感動，決定這次選人不選黨，她希望新竹縣的未來，不是冷冰冰的科技縣市，還能是溫暖的人文城市。

王誠緯與動保團體協助飼養90隻流浪狗的林姓阿伯，談到一隻母狗送到收容所後不久病死，所生的10隻狗寶寶半數夭折，當場忍不住哽咽！他強調，一定要強化動物收容所的人力。林祺軒則說，他在出國留學時，發現國外的寵物公園規劃十分妥善，但竹東寵物公園卻疏於管理，希望加強推廣及維護。

鄭朝方分享童年時和鄰居收養流浪狗小白的經驗，讓他深刻體會到貓犬就像家人一般親近。他提出5大動保政策：

第一，要成立動物保護委員會，結合民間和政府的力量來照顧毛小孩。

第二，要全面盤點收容所的問題，新竹縣在動物收容零撲殺政策上路後，沒有訂出配套措施來接軌，造成收容所人力不足、物資欠缺，因此要建立專責單位，落實輔導、管理機制。

第三，優化認養制度。鄭朝方並希望建立飼主體驗模式，讓想領養貓犬的飼主先來接觸、體驗並認知自己有沒有能力來照顧貓犬。

第四，要提升動保及保育觀念，從教育落實對生命的尊重。

第五，要建立動物友善公園，就像競選總部裡手繪頭前溪的藍圖一樣，讓這座城市裡的毛小孩有安全舒適的空間。「我們重視毛小孩也重視小小孩，我們重視生活在這座城市裡面不能言語的人。」這就是新世代的價值理念與目標。

鄭朝方動保政見影片點閱