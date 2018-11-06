「鼓勵」黨內搶救高雄 姚文智：我會跟台北市民站在一起

姚文智說，高雄選情危急，盼黨全力；至於台北，他說，「我會跟市民站在一起（記者周彥妤攝）

2018-11-06 11:19

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜來勢洶洶，以致民進黨高雄市長候選人陳其邁選情拉警報。民進黨台北市長候選人姚文智說，了解高雄選情危急，「鼓勵」黨內集中火力儘速搶救，「別讓跳樑小丑勝出」；期間黨內大老因鎮守高雄，而無法來台北，「姚文智都欣然接受」；至於台北，「我會跟所有市民站在一起」。

姚文智今天主動提及高雄選情，表示他曉得情況滿緊急，盼全黨都來努力，打贏高雄這場仗，不該讓嘲笑台灣民主的跳樑小丑，有機會勝出，不該讓高雄20年的努力心血付諸流水。

姚文智表示，過去正是國民黨把高雄變成百廢待舉、文化沙漠，自己過去在高雄市府10年，對高雄特別有感情，在歷經民進黨執政後，20年來進步有目共睹，若因這次選舉產生的民主逆流，讓高雄進步的進程受到破壞，自己並不樂見。

姚文智說，選舉走到最後關頭，全黨都應該集中火力搶救高雄，「我鼓勵他們很危急，趕快去搶救」；「台北我會跟所有市民站在一起」，全力以赴勇往直前。

至於選前之夜是否期待蔡英文跟自己站台，姚文智說，當然期待所有幫忙的力量，不過總統終究也是一個人，整個台灣有那麼多地方要照顧；他也說，這段期間，陳菊或其他黨內大老鎮守高雄，「因為要去高雄，沒辦法來台北的時候，姚文智都欣然接受」，他覺得台北可以持續努力，不斷提出政策說服市民。