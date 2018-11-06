國民黨凱道「六都合體」確定破局 當天只剩丁守中

2018-11-06 10:38

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨中央原本預計11月11日在凱達格蘭大道舉行國民黨六都市長候選人合體造勢活動，但是不只韓國瑜確定不出席，今天國民黨台北市長候選人丁守中說，其他市長候選人也都不會到場，大家各自衝刺各區選情。

國民黨台北市長候選人丁守中在選前11月11日搶下凱達格蘭大道場地，國民黨中央黨部原本預計舉行「六都合體，萬人相挺丁守中」造勢活動，丁守中團隊也積極宣傳，但是不但昨天高雄市長韓國瑜表示確定不會出席外，新北市侯友宜也傳出不參加，今天丁守中受訪時表示，當天其他市長候選人也都不會來。

丁守中今天上午到延平北路三段舉行「柯文哲裁減派出所不當記者會」，會後接受媒體訪問時表示，原本中央好意協調六都候選人合體，後來有一兩位不能來，中央認為，六都無法成行的話，那大家各自忙各自的就好，全力拚自己的造勢，所以其他市長候選人當天也都不會來。

丁守中表示，不會覺得國民黨不團結，現在是選舉最後階段，各候選人反映現在各選區都在衝刺，各地大型活動都很多，選區情形吃緊可以體諒，候選人要自己自立自強，在各自選區全力拚搏，他們靠的就是大多數覺醒的台北市民、希望台北能夠經濟更繁榮的市民、希望加速都市更新的市民。

媒體詢問是否覺得韓國瑜是要跟舊勢力切割？丁守中說，韓國瑜活動場子都是國旗飄揚，韓也是高雄市黨部主委，不會有切割的情形。

記者提問，會不會覺得韓國瑜不來是給柯文哲留情分？丁守中說，他覺得不會，大家都是國民黨，都在為自己選區全力衝刺，黨部原本的好意是六都會合，可是人如果湊不齊，選舉最後階段大家就各自全力衝刺，自立自強更重要。