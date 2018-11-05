韓國瑜政見是「豪洨」？ 高市選將一一破解卻遭威脅

基進黨高雄市議員候選人陳柏惟（左）2日在政論節目後，遭同台錄影的國民黨文傳會副主委鄭世維出言恐嚇，5日在說明事發經過，並直言「面對恐嚇如果不發聲，恐嚇就會發生效果」。（記者朱沛雄攝）

2018-11-05 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕基進黨高市議員候選人陳柏惟日前上政論節目嗆聲國民黨高雄市長候選人韓國瑜，一一破解韓的政見，2支政論節目的錄影片段在網路瘋傳，截止今（5）日中午，短短2天觀看次數已突破17萬。

陳柏惟日前在上政論節目分析韓國瑜的政見，從高雄10年內人口要增加到500萬人、愛河旁的摩天輪Motel以及高雄大發財等政見。他認為，支持九二共識的韓國瑜，在政治、經濟和移民議題上，「全部都是要跟中國合作」。

陳柏惟表示，高雄10年內人口要增加到500萬人，需要6%成長率，而全世界人口成長最快的國家，例如賴比瑞亞、阿富汗等，成長率最高也只有4.5%。台灣的人口成長率只有千分之一，因此高雄若要人口快速增加，必須靠移民。

陳柏惟全程用流利台語發言，質疑韓背後與中國合作的計畫，「你的東西賣得出去是不是要簽ECFA？人進得來是不是叫那些中國人移民進來？高雄發大財是不是九二共識？如果你不敢講，那你就是在豪洨（台語，應作「嘐潲」，指吹牛）。」

陳柏惟今日在台北召開記者會表示，他日前遭到同台錄影的中國國民黨文傳會副主委鄭世維出言恐嚇，「不要挑釁我，說話小心一點，去探聽一下。」這句話讓他感受到恐嚇和威脅，當下也馬上回說：「你這是在威脅我嗎？」

陳柏惟表示：「無論如何，鄭世維要我去探聽，基進黨也真的去探聽。」他質疑，中國國民黨、韓國瑜跟黑道的歷史淵源連綿不絕，到現在還不曾中斷過，稱韓「有大哥罩著」。

陳柏惟說，「韓國瑜要讓高雄成為全台首富發大財，他的秘訣就是台灣的東西賣得到中國，中客可以進來台灣，但前提就是台灣要當中國的小弟接受九二共識，說話要小心一點，不要挑釁！」