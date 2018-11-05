有影片為證！ 搞錯高雄人口 韓國瑜連路名也背不起來

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者李雅雯攝）

2018-11-05 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨候選人韓國瑜日前喊出10年內要讓高雄市人口成長到500萬人，4日卻改口說這是願景，「高雄人口為何不能從400萬成長到500萬？」而有網友在PTT貼出，先前韓國瑜接受專訪時表示，外地人到高雄一定要先認識的數字路名，但他講完第三條路後，卻怎麼也想不出後續路名的尷尬影片，有網友酸說，「這樣韓粉還能護航嗎，太逗了啦」。

高雄市目前人口為277萬多萬人，韓國瑜日前則喊出10年內要讓高雄市人口成長到500萬人，不但遭各方打臉，就連韓國瑜大學同學、逢甲大學都計系副教授劉曜華也在臉書批評是在「講幹話」更要韓國瑜饒了大家。

沒想到韓國瑜4日受訪時又脫口而出，表示這是一個願景，「高雄人口為何不能從400萬成長到500萬？」此話一出又成為網友熱議的焦點，綠委王定宇也酸說「終於弄懂了，韓國瑜的政見高雄人口成長到500萬，原來是因為韓國瑜根本搞錯數字了！」民進黨高雄市長候選人陳其邁更批韓國瑜是「吹牛吹過頭」。對此韓陣營解釋，這是韓國瑜一時口誤。

相關新聞引起網友熱烈討論，網友stu10807（帥氣der葛葛）回文表示：「其實韓導不只不知道，高雄的人口不是400萬，連高雄人（甚至外地人）基本常識的高雄十大路名，都搞不清楚，然後還要選高雄市長。這次真的是高雄市民的最大智力測驗了。」

stu10807除了貼出韓國瑜「高雄人口400萬」的受訪影片，另外也貼出一則〈LINE TODAY〉的專訪韓國瑜的影片。主持人沈春華舉球表示，高雄的街道名稱很特別，是用數字1到10來開頭，詢問韓國瑜「你應該不會不知道吧」，韓則胸有成竹的說當然知道，但依序說出「一心、二聖、三多」後，卻怎麼想也想不出「四維」，讓現場頓時有點尷尬，直到沈春華提點後韓國瑜才順利說完。

網友看完影片後紛紛酸說， 「基本功完全不做 只想著靠造假和網軍帶風向」、「韓國瑜對高雄市政根本就不了解。」「其實他也是個人才...超級綜藝咖」、「皺眉頭與語調 自然顯現內心的疑惑」、「選舉都不做功課 當市長會好棒棒？」、「這樣韓粉還能護航嗎，太逗了啦」。

但有韓粉不以為然地說，「看廠工1124失業後的嘴臉」、「每天都看廠工洗版 口憐」、「這是願景 人要有願景」、「不懂路名有差嗎」。