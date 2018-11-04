帶動高雄產業大躍進 蔡英文：將發展國防及半導體產業

總統蔡英文今南下高雄輔選，受到民眾夾道歡迎，高喊「總統加油」，場面熱鬧滾滾。（記者陳文嬋攝）

2018-11-04 23:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕總統蔡英文今表示，前任總統沒有把經濟重心放在南部，民進黨已把高雄建設為移居城市，她號召高雄人支持經濟市長陳其邁，中央也會大力支持，發展國防及半導體產業，帶動高雄產業大躍進，讓年輕人安居樂業，還給高雄人一個公道。

選戰倒數，總統蔡英文今南下高雄輔選，陪同民進黨高雄市長候選人陳其邁妻子吳虹及黨籍候選人蔡昌達等人，走訪大寮區朝中宮參拜，受到民眾夾道歡迎，高喊「總統加油」，場面熱鬧滾滾。

蔡英文表示，她執政2年多，完成年金改革，前任總統不敢做，她承擔起來做，很多支持者告訴她，第二任再做就好了，但是她為了國家好，認為愈早做愈好，愈晚做更困難，得罪人也對黨不好，但是民進黨願意承擔。

蔡英文指出，民進黨已把高雄建設為移居城市，下一個階段政府會大力投資高雄，推動發展創新產業，包括國防產業如造船、飛機都是最先進，半導體產業從北部往南延伸到高雄，高雄變成高科技產業發展最好的地方。

蔡英文說，高雄產業發展是總統的責任，南北發展要平衡，前任總統沒有把經濟放在南部，她身為本土的總統，要把南部建設得最好，還給高雄人一個公道，推薦經濟市長陳其邁，中央與地方攜手合作，讓高雄產業大躍進，提供優質的就業機會，年輕人能夠安居樂業。

蔡英文更點出這次選舉全世界都在看，高雄是台灣的民主聖地，也是本土最具代表性地方，考驗台灣民主及本土化，尤其現今國際局勢複雜，中國也不斷打壓台灣，其他國家就會支持台灣。

蔡英文說，但是這些國家也在看台灣，萬一這次選舉挺不住，很多國家會很失望，中國也會認為打壓台灣有效，因此這次選舉高雄人要堅定意志，要替台灣人守住這一關。