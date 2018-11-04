對手缺席醫師公會大會 陳其邁：韓國瑜應出席多了解醫界

民進黨高雄市長候選人陳其邁（前排左四）今出席高市醫師公會慶祝大會。（記者方志賢攝）

2018-11-04 20:41

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市醫師公會今辦醫師節慶祝大會，藍綠陣營昨天均公布會出席，但國民黨高雄市長候選人韓國瑜宣稱因未收到邀請函、臨時缺席，居中協調的立委陳宜民說，韓雖未接到邀請函，但公會副理事長賴聰宏曾電話邀請；出席活動的民進黨高雄市長候選人陳其邁批評，韓國瑜的醫療政策荒謬，應出席，多認識高雄、也多了解醫界需求。

高雄市醫師公會今舉行慶祝大會，陳其邁、韓國瑜陣營昨天均發通知會出席，陳安排中午12時致詞，韓則於下午1時50分到場，未料中午12時43分，韓陣營卻臨時通知，因行程延遲，來不及出席，還感謝副理事長賴聰宏透過陳宜民邀請。

陳宜民說，賴聰宏曾電話邀韓出席，所以他與韓約好1時30分出席醫師公會活動，後來得知韓未接到醫師公會的邀請函，經內部討論後，為了不造成醫師公會困擾，由他代表出席。

對此，賴聰宏受訪時卻低調說，他曾接到電話得知陳宜民要出席，也會帶韓國瑜來，就這樣而已，整個公會是理事長王欽程主導，不是他個人。

王欽程說，他們沒有特別邀請市長候選人，但陳其邁是醫師公會的會員，但只要是會員都會邀請，每一個人來者都是客，醫師公會都會歡迎。

陳其邁說，醫師公會醫師節慶祝大會他每年都來，韓國瑜第一次要來卻沒來，替他感到遺憾，他說，韓國瑜對醫療不清楚，才會提出許多荒謬的醫療政策，很多說法是隨便的天馬行空，他認為是對醫界很不尊重。

陳其邁說，韓國瑜沒來向醫界討教，是韓的損失，「不然醫師公會告訴答案，告訴他錯在哪？他沒來很可惜，來高雄應該多了解高雄，來醫界也可多了解」。