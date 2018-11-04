秦慧珠超美大頭照驚艷選民 網友調侃修很大！

秦慧珠日前換了臉書大頭照，驚艷不少選民。（圖擷取自秦慧珠 臉書）

2018-11-04 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍台北市議員秦慧珠在上月底換了臉書大頭照，照片上，已經63歲的她風韻猶存，看起來臉蛋無暇，驚艷不少選民，有支持者更直呼秦慧珠美照很像女星王菲，「這已經是明星照了吧！」，但也有網友調侃「修很大！」。

臉書粉專「波蘿日報POLONEWS」以及「老天鵝娛樂」在日前都分享了秦慧珠更新的大頭貼，由於照片上的秦議員美麗脫俗，不少選民稱讚秦慧珠打扮起來也可以很漂亮。但因為照片與平常給人的形象不太一樣，明顯經過「微調」，「波蘿日報POLONEWS」就表示「全台灣最高薪的美編應該在秦慧珠團隊」；「老天鵝娛樂」更直接將照片後製成影像處理軟體「Adobe Photoshop」宣傳海報，調侃美照「這就是發表會上Adobe最新的黑科技嗎？」

網友則留言表示，「雖然修得很多，但真D漂亮」、「我再也不相信照騙了，讓我一個人靜靜」、「以60歲來說她保養的蠻好的」、「她本人本來就不難看，妝髮一下這不難預期啊」。也有網友稱讚秦慧珠的競選團隊，「說句公道話，不只是後製修圖的功勞，前製部分才是功不可沒，服飾造型、妝髮、燈光跟攝影都是水準之上，造型跟攝影團隊功力很不錯，競選團隊真的挑選的好。」