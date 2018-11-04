選戰「台東公民」提問 劉櫂豪：絕不啟用焚化爐

劉櫂豪強調絕不啟用焚化廠。（記者張存薇攝）

2018-11-04 11:22

［記者張存薇／台東報導］台東公民監督聯盟今天舉辦「台東縣、市長給問」公民提問，台東公督盟召集人李偉俊提問美麗灣、焚化廠未來該怎麼處理？民進黨台東縣長候選人劉櫂豪強調，絕對不會啟用焚化爐，美麗灣案則是如何處理對台東最有利而定。

今天公民提問包括劉櫂豪及無黨籍的黃裕斌、彭權國參加，國民黨候選人饒慶鈴因原本就排定到綠島與鄉長候選人謝賢裕辦造勢活動，因此未參加，另一位無黨籍候選人鄺麗貞也以「另有行程」為由未參與，市長選舉部分，民進黨洪宗楷全程參加，但國民黨現任市長張國洲則未參加。

對於台東兩大重要開發案後續，劉櫂豪強調，台東垃圾減量、資源分類都還有很大努力空間，而20年前開始設的設備也不和現在潮流，台東絕對有能力處理垃圾，若當選縣長，絕對不啟用焚化爐。

至於美麗灣渡假村開發案，劉櫂豪表示，他擔任副縣長期間的確處理過美麗灣的行政程序，但絕對不是拍板定案的人，美麗灣案訴訟已到盡頭、確定不能使用，目前進入仲裁階段，會以維護台東縣權益為前提處理。

黃裕斌則說，2案都是「台東腫瘤」，美麗灣可以改成原住民青年活動中心、焚化廠則作為台灣板塊運動地質教學區，而垃圾處理應該比照世界潮流以微生物方式處理。

台東市長候選人洪宗楷也強調，美麗灣場地要活化、也絕不開燒焚化爐。