陳其邁砲轟韓國瑜 以政治意識型態唱衰高雄

高雄地區農會今舉辦力挺經濟市長陳其邁大會，總統府秘書長陳菊攜手陳其邁展現綠營團結氣勢。（記者陳文嬋攝）

2018-11-03 22:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今天（3日）說，韓國瑜批評高雄又老又窮，是以政治意識型態唱衰高雄，他將引進高科技等多元化產業，打造高雄繁榮經濟首都，但拒絕賭場、摩鐵摩天輪，更批，韓國瑜的太平島挖石油是做夢的經濟政策。

高雄地區農會今天於加昌市場舉辦力挺經濟市長陳其邁大會，總統府秘書長陳菊攜手陳其邁，展現綠營團結氣勢。陳菊說，國民黨長期重北輕南，造成「台北市的地下都是捷運，高雄市的地下卻是石化管線」，在謝長廷與她20年的打拚之下，高雄好不容易成為一座宜居城市，卻因為選舉被講到「天地顛倒邊」。

陳菊指出，高雄20年來的轉變，大家有目共睹，高雄現在是「大厝蓋一半，師傅毋通換」，高雄人也不能被看衰，她號召大家全力支持有志氣、有能力、有理想的陳其邁，讓他延續民進黨在高雄的優質施政。

陳其邁批評韓國瑜過去是國民黨黃復興黨部在立法院的打手，不只在立法院打阿扁總統，隔天黑道也來聲援他，造成國會被黑道包圍，成為立法院最黑暗的事，更是國民黨威權一方。

陳其邁說，韓國瑜批高雄又老又窮，台南、嘉義助選也喊出又老又窮，唯獨到藍營執政卻快破產的苗栗，竟稱苗栗很會拚經濟，根本是以政治意識型態的眼光唱衰高雄，他號名大家用選票證明高雄進步價值，高雄拒絕被污名化。

陳其邁喊出打造高雄繁榮經濟首都，將引進更多高科技產業，還有數位內容、流行文化、觀光產業等，讓產業布局更多元，創造更多就業機會，翻轉高雄全力拚經濟，拒絕賭場、摩鐵摩天輪，批評韓國瑜太平島挖石油是「做夢的經濟政策」！