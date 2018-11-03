姚文智造勢暖身場千人站出來 姚媽驚喜現身

姚文智午在延平北路舉辦「skyline手牽手」活動，為11月18日超級星期天「手牽手護台北」活動暖身，姚文智媽媽也意外現身隱藏在群眾，向姚文智時送上大大的擁抱，讓姚文智又驚又喜。（記者方賓照攝）

2018-11-03 18:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今日下午在延平北路舉辦「skyline手牽手」活動，為11月18日超級星期天「手牽手護台北」活動暖身，街頭湧現上千名支持者，姚文智一路從延平北路酒泉街口出發，沿路與支持者擊掌，走到一半時，姚文智媽媽也意外現身隱藏在群眾，向姚文智時送上大大的擁抱，讓姚文智又驚又喜，看到綿延不斷的人龍，姚文智直呼暖身活動很成功，向在場的群眾喊話1人揪100人，11月18日站出來改變歷史，保護國家首都。

手牽手護台北暖身活動全長約1.5公里，姚文智花40多分鐘抵達終點處延平北路涼州街口，終點處聚集許多支持者迎接，北市議員候選人王世堅、梁文傑、顏若方、陳怡君到場，新北市立委高志鵬跨市站台力挺姚文智。

姚文智致詞表示，今天手牽手路線就是他提出淡水河岸skyline政策的路線，未來以都市更新與容積獎勵，將淡水河岸第一排大樓透過都市設計，重新復興淡水河，讓民眾爬上平台、散步喝咖啡，這將是國家首都最重要的工程。

姚文智還說，該政策還有推動文化輕軌線，台北市文化發展最繁榮從緊鄰淡水河的老城區，從南區龍山寺、西門町到大稻埕一直到北區的社子島，這是北市建城以來最早發展最有特色的，創造北市光榮城市的文化路線，他曾拜託過前市長郝龍斌、現任市長柯文哲，卻到現在遙遙無期，痛批兩人不懂台北內在精神，不知道台北人真正的精神，他誓言恢復淡水河岸的繁榮，重新振興淡水河成為台北的母親之河。

最後姚文智提到，目前最重要事情是高雄選情，他譏諷國民黨高雄市長候選人韓國瑜這種小丑，竟然用輕浮、扭曲態度，很多人被煽動影響，台灣民主史上從沒遇到這樣的逆襲，台灣過去辛苦為了民主走上街頭流血流汗拚到現在的自由，卻出現令人煩惱新的民粹政治，其背後是中國勢力、中國網軍、中國媒體，再破壞台灣民主，因此這場選舉不只是改變台灣首都，更是台灣整個民主的保衛戰，因此他拜託選民打電話救救高雄，站出來固守台灣的民主。

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