徐榛蔚不跟進張麗善辭立委 國民黨：蔡碧仲「磨刀霍霍」

國民黨主席吳敦義年初曾指出，政治組不分區立委參選縣市長「適當時機」應辭職，但國民黨在選前卻又變卦，協商之後以蔡碧仲「磨刀霍霍」為由，徐榛蔚不辭立委，圖為吳敦義日前到花蓮替徐榛蔚助選。（記者花孟璟攝）

2018-11-02 17:22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨雲林縣長候選人張麗善今天上午宣布辭去不分區立委職務，同為不分區立委的花蓮縣長候選人徐榛蔚則決定「不辭職」，今天下午透過國民黨花蓮縣黨部發出聲明，提出「三ㄗㄨㄣ」原則。國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏強調，在傅崐萁解職之後，民進黨派出「磨刀霍霍」的法務部次長來代理縣長，為避免縣政錯誤造成民眾權益受損，徐榛蔚必須肩負立委責任，守護花蓮鄉親。

國民黨花蓮縣黨部說，在傅崐萁解職之後，民進黨刻意派一位「對地方不熟悉」、「磨刀霍霍」的法務部次長來代理縣長，為了避免民眾權益因為錯誤的縣政受損，徐榛蔚不能辭立委、要肩負責任守護花蓮鄉親。

而「三ㄗㄨㄣ」原則包括，一，徐榛蔚要「遵」守對還給花蓮人「一條安全回家的路」的承諾，追究普悠瑪事故責任。

二，「尊」重張麗善委員的決定，因為「各地選情不同」，不能一概而論，還舉例民進黨參選縣長的姚文智、黃偉哲、陳其邁、陳歐珀、劉櫂豪等「都還是現任立委」，國民黨「不會用不同的標準去攻訐候選人不同的選擇，也期盼綠營能有一致的標準。」

三，「遵」照黨中央有關不分區立委制度的決定。國民黨花蓮縣黨部強調，黨中央的態度也很明確，文傳會副主委洪孟楷受訪時也指出，花蓮代理縣長蔡碧仲磨刀霍霍政治操作，因此徐榛蔚必須維持立委職務，才能維護行政中立及選務公正。

事實上，國民黨政治組不分區立委張麗善、徐榛蔚，當初提名時曾與黨簽切結書，如參選縣市長就要辭去不分區立委。在今年2月國民黨中常會確認提名張麗善、徐榛蔚參選雲林、花蓮縣長之後，黨主席吳敦義曾說，2人「適當時機」應辭去不分區立委。吳敦義年初受訪時曾說，參選縣市長的不分區立委身分，不能直到選舉結束後才放棄資格。

今年4月間，張麗善、徐榛蔚都說適當時機會辭職，張麗善今天上午宣布辭不分區立委，花蓮徐榛蔚「動向」引起外界關注，但徐榛蔚本人迄今沒有對外說明。