韓國瑜喊高雄市10年人口500萬 基進黨批「每日一唬爛」

2018-11-02 17:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜發下高雄市10年人口增加到500萬人的豪語，遭基進黨拿出具體數據打臉，揶揄韓國瑜已將這場高市選戰，定調為「每日一唬爛」的吹牛大賽。

韓國瑜陣營則強調，韓國瑜主要是希望停止藍綠惡鬥、統獨休兵，高雄全力拚經濟，他的論述是只要目標正確，10年後高雄人口要達到500萬人並非不可能。

基進黨高雄市議員候選人陳信諭說，高雄市目前人口約277萬餘人，假設10年內要成長到500萬，第1年就要增加到294萬，多17萬人。若全都是自然增長，扣掉每年死亡人口2萬，就需要19萬，這個數字已經超過台灣新生兒總數。

陳信諭問說：「超越憲法或許辦得到，但超越全台生育總數，韓國瑜怎麼做？」

陳信諭分析，10年達到500萬人口，需要6%成長率，而世界人口成長最快的國家是賴比利亞、布隆迪、阿富汗這些落後地區，但成長率最高也只有4.5%。台灣人口成長率更只有千分之1，因此要人口快速增加，就必須靠移民。

陳信諭說，台灣扣掉高雄人口約有2000萬人，要讓高雄人口達500萬，需要有230萬，超越整個桃園的人口移入，「如果這樣的話，韓國瑜不檢討南北結構不均的問題，是不可能的事。」

陳信諭直言，要230萬人移入高雄是怎樣的概念呢？假設一人需要10坪居住空間，就需要2300萬坪居住空間，相當於7590公頃的樓地板面積，假設3人住一戶，需要77萬戶左右，而高雄一年新成屋只有8000戶，總戶數也只有110萬戶而已，到時候房價暴漲、醫院無法接生、無法急救、水電不足、道路壅塞，這些都是可預期的慘狀。

陳信諭批說，韓國瑜根本就是「常識0分、幹話100分」，呼籲他去參加吹牛比賽還比較適合，不要程度差又出來獻醜。