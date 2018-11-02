高雄又老又窮？ 內政部數據打臉韓國瑜狂言

2018-11-02 10:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前形容，高雄市給民進黨執政20年變得「又老又窮」，引發藍綠選舉戰火。據內政部統計資料，今年1至9月全國65歲以上現住老年人口最多縣市，為逾52萬多人的新北市，高雄現住老年人口僅40多萬人、全國排名第3，遠不及雙北直轄市。

新北比高雄多出近12萬老人

在6都直轄市中，截至今年9月底為止，高齡100歲以上的老年人口，以台北市766人為全國最多、新北市621人居次，高雄市238人排名第三；在現住老年人口方面，新北市有52萬8879人、台北市45萬2759人、高雄市有40萬9743人。

內政部資料顯示，高雄非全國現住老年人口最多的縣市，台北市比高雄多近4萬3000多老人，新北市也比高雄多出近12萬老人；此外，全國23縣市今年1至9月出生人數方面，高雄市有1萬4000多新生人口，在全國排名第5，亦領先國內多數縣市。

在現住人口遷入及遷出方面，今年1至9月，高雄市「北漂」遷至台北市人口，有2196人，遷至新北市有2912人；新北市「南漂」遷至高雄市為2639人、台北市有2001人遷入高雄，反而台北市遷入至鄰近新北市，有高達3萬8720人為最大宗。

平均工資高於台南、花蓮等縣市

另據勞動部薪資行情統計，2018年8月底各縣市勞退平均提繳工資，台北市4萬4492元、新北市3萬6527元、高雄市3萬4056元，高於台南市3萬3498元、花蓮縣3萬2060元等其他縣市。

國民黨長年「重北輕南」 反嘲笑中南部

「國民黨不要放毒抹黑高雄！」民進黨立委賴瑞隆痛批，從數據來看，高雄並非又老又窮，老年人口是雙北市為最多，高雄市薪資雖不如台北，但這是國民黨長年「重北輕南」，將重工業放到高雄所造成後果，韓國瑜現在還反過來嘲笑中南部，怎不去連薪水都付不出來的苗栗縣政府喊窮。

南台科大財經法律所所長羅承宗則表示，以各地方政府一年總預算規模觀察，台北市前年高達1600億元，遠勝高雄市1200億元，韓國瑜以過去棲居的台北市當作座標，來指謫其他縣市「窮酸」，用喊爽的挑動性發言簡化問題，並沒看見高雄長年結構性的問題，對真實的高雄也頗為陌生。