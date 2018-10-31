「激勵人心的選擇」 AIT讚張忠謀出任APEC代表

AIT處長酈英傑今召開記者會，對於台積電前董事長張忠謀出任APEC領袖代表，認為這是「激勵人心的選擇」。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-31 12:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（APEC）將於下月中旬召開，我由台積電前董事長張忠謀出任領袖代表，會否與美國副總統彭斯互動引人注目。美國在台協會處長酈英傑（Brent Christensen）今天對此表示，張忠謀代表台灣所有優良特質，是「激勵人心的選擇（inspiring choice）」，AIT沒有細節能夠提供，但也期待看見張忠謀在APEC與各領袖互動。

酈英傑今天召開駐台後第一次記者會。媒體問及APEC將於11月在巴紐登場，美台領袖會否舉行雙邊會談？酈英傑說，非常高興看到張忠謀作為領袖代表出席，這是「激勵人心的選擇」。酈英傑讚許張忠謀說，他代表台灣所有優良特質，也是在台灣各界受到尊重的領袖人物，期待在APEC場域和其他領袖互動。

不過對於雙邊會談，酈英傑說，AIT在這個時間點沒有具體資訊能夠提供，但強調台灣在APEC場域一直是美國的重要夥伴，美國重視也支持台灣的參與；先前美國副助理國務卿暨主管亞太經合會（APEC）事務資深官員馬志修來訪台灣時，也強調在APEC中數位經濟與綠能等的合作。

另關於台美去年停開的TIFA會議，今年是否能夠召開一事，酈英傑僅回應說，TIFA諮商沒有具體的舉行日期，但美國持續與台灣討論經貿議題，在工作階層召開會議。相信當雙邊都完全準備好時，就會召開TIFA。

酈英傑也說，各位也了解美國目前正在和中國進行貿易議題研商，正在採取步驟，希望創造公平互惠的貿易關係。酈英傑說，相信中國如果能回到市場改革的道路，停止國家帶頭的干預行為，這樣的改善對於美中貿易關係以及中國的主要貿易夥伴都有幫助，其中當然也包括台灣。