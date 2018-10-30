潘孟安返鄉設競總魅力強 3鎮長候選人都到場拉票

潘孟安返鄉設總部魅力強，3鎮長候選人都到場拉票。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-30 21:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕民進黨屏東縣長候選人潘孟安，故鄉恆春的競選總部今晚成立，入秋最強的落山風也狂吹迎接，除了上千當地民眾力挺，3名掛著無黨籍的鎮長候選人盧玉棟、張榮志及張怡都到場拉票，展現潘孟安在故鄉的高人氣支持度。

潘孟安成立競選總部現場，近期在各場合針鋒相對的支持者們，難得在現場穿起同樣的背心帽子，揮舞著支持潘孟安的小旗幟，平時各擁其主的農漁會、社區發展協會、村里長等，出現難得「休兵」的平靜夜晚。

民進黨這次在恆春鎮長選舉未推出候選人，上次近6000張選票成為兵家必爭，盧玉棟率先在鎮內放上與潘孟安的合照看板，張榮志利用議會質詢多次力挺潘孟安施政，張怡則稱「綠營應該要拉攏我」，強調藍綠最後都要跟人民站在一起的訴求。

舞台下3名鎮長候選人支持者私下賣力拉票，潘孟安則強調「來自恆春半島，受到鄉親的栽培與肯定，不讓父老蒙羞、不讓鄉親怨嘆，一千多個日子，一天當48小時用，這是用來報答故鄉的方式。」

他也細數政績，從最遠的滿州國中校舍改建、港口村漁民活動中心重建、照靈宮廟埕改善工程等等挹注在滿州鄉；199億元的恆春支線鐵道，已匡列前瞻計畫之中，恆春污水下水道的建構、縣道200線拓寬、自來水改善、東門溪護岸、古城光環境營造等等，讓人有感的施政成績；車城國小、國中改建、縣199線外環道闢建、新街排水改善、福安宮、埔墘、射寮、尖山公園景觀改善等等建設；大恆春地區教師宿舍經過一整年的規劃、設計也即將開工。

對於居民最關注的屏南快速道路及醫療改善問題，潘孟安強調都在未來縣政擘劃的範圍內，也有具體的計畫時程，從沒忘記故鄉父老最關注的議題。