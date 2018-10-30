固家鄉票倉恆春半島競總成立 潘孟安：屏東脫胎換骨

潘孟安返鄉成立競總。（記者陳彥廷翻攝）

2018-10-30 20:51

［記者陳彥廷／屏東報導］民進黨縣長潘孟安本屆選舉將爭取連任，晚間他返回恆春鎮成立競選總部，今天晚間現場湧入上千民眾，潘孟安4年來對恆春半島的政績，現場民眾是直呼「凍蒜」！

潘孟安繼10月14日成立全縣競選總部後，今天回到故鄉恆春半島舉辦大型造勢活動，也展現深耕多年的實力，雖然是非假日，但是依舊湧入上千民眾到場。

前恆春國小校長江國樑站台指出，潘孟安還沒從政以前他們就熟識，幾十年來，潘孟安對於故鄉的關懷始終沒變過，從企業總經理步入政壇，展現不同一般政治人物的視野，不只恆春半島，整個屏東在這四年來，進步看得見，「真的沒讓恆春半島漏氣」。

民進黨立委也是專業產科醫生的林靜儀特別南下站台，她說，當立委後潘孟安已經當選縣長，雖然沒有當過同事，但立法院當時的「潘幹事長」，可是鼎鼎有名事蹟流傳至今，許多民生法案都是在潘立委任內透過議事攻防通過，就算現在不在立院服務，潘孟安只要北上，就會積極跟朝野溝通。

林靜儀以恆春旅遊醫院改建案預算為例，她說，潘孟安常把「醫療是恆春半島的痛，他感同身受」掛在嘴邊，肺腑之言感動許多中央官員及立委，雖然改建案的預算並不特別多，但潘孟安三番兩次親自北上行政院、立法院溝通爭取，身影大家都看在眼裡，身為醫師的她，未來將持續協助潘爭取更多的醫療資源到屏東。

民進黨立委周春米指出，潘孟安的認真不只屏東有強烈感受，連台北政壇在潘孟安的積極爭取下非常有感，因為多年擔任黨團幹事長的潘孟安極了解各部會運作，甚至可以說比現任立委都清楚「部會錢藏在哪」，經常帶著縣內的立委拜會部會首長爭取預算，從百億元的前瞻軌道計畫到百萬元的社區營造計畫，沒有一項放過，「緊迫盯人」不只讓縣府鎖緊螺絲，連立委們也都戰戰兢兢。

壓軸出場的潘孟安則細數政績，從最遠的滿州國中校舍改建、港口村漁民活動中心重建、照靈宮廟埕改善工程等等挹注在滿州鄉；199億元的恆春支線鐵道已匡列前瞻計畫之中，恆春汙水下水道建構、縣道200線拓寬、自來水改善、東門溪護岸、古城光環境營造等；車城國小、國中改建、縣199線外環道闢建、新街排水改善、福安宮、埔墘、射寮、尖山公園景觀改善等等建設，潘孟安並特別強調大恆春地區教師宿舍經過1整年規劃、設計即將開工，將是改善整體教育品質重要的一步。

潘孟安最後並感性表示自己來自恆春半島，受到鄉親的栽培與肯定，為不讓父老蒙羞、不讓鄉親怨嘆，這1000多個日子，1天當作48小時用，這就是他用來報答故鄉的方式，他強調，「我知道還不夠，再給我四年讓屏東脫胎換骨！」，現場凍蒜聲不絕於耳。