韓國瑜只是賣菜郎？洪正：包裝過度、「貴族世家」背景

基進黨高市議員候選人洪正質疑國民黨高市長候選人韓國瑜包裝過度（記者王榮祥攝）

2018-10-30 12:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜聲勢旺﹗基進黨高市議員候選人洪正認為，他與張榮味關係深、妻子又是雲林地方政治世家、創辦維多莉亞學校更獲得台糖優惠租地，怎麼看都不是單純賣菜郎﹖且選舉至今花費絕不只一瓶礦泉水﹖簡直是包裝過度﹗加上先前多個造假、空虛政見的紀錄，呼籲市民對現狀不滿歸不滿，投票時還是要動動腦。

對於市議員候選人的批評，韓國瑜陣營低調表示尊重。

基進黨高市旗津鼓山鹽埕市議員候選人洪正表示，從參選以來，韓國瑜一再向媒體表示自己「只是賣菜的」、「只有一瓶礦泉水」、窮得沒錢選舉，但對比他在高雄砸重金、大灑幣、四處掛看板、租公車廣告和宣傳車現況，就發現與事實根本不符。

洪正說，先不論全球或中國韓粉網軍是否免付費跨國拉抬網路聲勢﹖單看韓國瑜本身刻意掩蓋的「貴族世家」背景，顯然一切就有鬼！且參選一路造假不斷，假拔樁、假造勢，到最核心的候選人形象也都是造假﹖

洪正指出，韓國瑜在2000年立委任內，結合妻子李佳芬在雲林地方政治世家的「優異條件」，成為貴族學校維多利亞創辦人﹔熟知地方政情的人都知道，維多利亞土地是向台糖承租，如果不是政商關係良好，加上與時任縣長張榮味的麻吉，要如何順利取得承租合約，且一租就是50年、每年還能享有36萬多的租金優惠？

洪正解析，從各種脈絡來看，韓國瑜根本不是什麼「賣菜的」，而是一個結合自己早年立委身份、與妻子政治家族力量，成為貴族學校創辦人的有錢公子哥，難怪從他的眼中會說出高雄「又老又窮」、這樣污辱高雄的話﹗

洪正強烈批判韓國瑜從個人到政見，很多地方都過度包裝或開空頭支票，呼籲選民應該釐清，什麼是真的﹖什麼是假的﹖