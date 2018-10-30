「習安會」觀察 學者：中日關係「和緩非和解」

2018-10-30 07:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本首相安倍晉三上週睽違7年正式訪問中國，與中國國家主席習近平會面，被視為關係暖化的「日中關係新時代」。學者認為，日中峰會著眼經濟，避談安全，最具體的結論是「租借熊貓」，顯示兩國矛盾是結構問題，基於情勢能夠和緩，卻無法和解。

安倍晉三上週訪問中國，被視為日中關係趨暖。國策研究院29日下午舉辦「中日峰會與印太局勢變動」，邀請學者聚集研討國際情勢變動與台灣因應之道。

國防安全研究院博士後研究員王尊彥說，日中峰會強調經濟面，雖觸及安全保障但並非重點，「看不出來兩國有意解決一直存在的安全問題」，兩國安全矛盾仍會繼續存在。新台灣國策智庫諮詢委員董立文也指出，只談經濟、避談安全矛盾，顯示日中關係是結構問題，「中國基於貿易戰改善關係是買保險」，戰略思維沒變的話，「可以一時和緩但不可能和解」。

董立文分析日中兩方戰略指出，習近平強調戰略溝通，安倍則談戰略互惠，不僅定調有所落差，兩方媒體露出也有許多差異，他認為兩邊「充其量是戰略忍耐」；中國忍耐歷史仇恨和修憲，日本忍耐歷史糾纏和中國夢。董立文認為，未來日中之間最大的阻礙是安倍政權的修憲意志，因中國視日本為威脅的一個主要原因就是修憲，使習近平能否順利訪日還有待觀察。

國策研究院執行長郭育仁則詳細解析日中之間各議題的層次，最重要的「台灣議題、歷史議題、北韓問題、習近平訪日」等幾乎沒有觸及。次之重要的「海空熱線、東海油氣田、軍隊互訪、定期防務會議、日本終止對中ODA、中國解禁日食」等，也沒有具體結論。較明確的結果是雙方企業全力配合達成52項合作備忘錄（MOU），進軍第三國市場，以及「根本不用談就有結論的租借熊貓」。

因此郭育仁認為，日中關係的改善是「從背對背進行到面對面」，既各進一步也各退一步，正常化但並沒有正向發展。其實「兩個國家都在玩兩手策略」，台灣需注意的是日中兩國目前已有足夠的溝通機制，中間一定會談到「牽扯台灣的政治共識」，在這點上要非常小心謹慎。

輔大日本研究中心主任何思慎則說，台灣問題在中日關係裡重要、但不是全部，在日中新關係裡，台灣可以冷靜、審慎樂觀地看待。何思慎也認為日本主動尋求關係緩和，在美中競爭、對抗的態勢下，使日中找到一種交往模式，對兩岸關係而言是可以學習的，作為未來破冰的參考。