誰主導新莊殯葬園區？民進黨立委打臉李鴻鈞

親民黨籍立委李鴻鈞拿出立院議事記錄，痛批民進黨為選舉抹黑新北市政府，但民進黨立委趙天麟、呂孫綾反駁，殯葬管理條例第24條內容根本與新莊是否設置殯葬專用區無關，不懂為何張冠李戴。（記者陳心瑜攝）

2018-10-29 20:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕親民黨籍立委李鴻鈞擔任國民黨新北市長參選人侯友宜新莊後援會長，今天於造勢場合提及當地居民抗議連連的殯葬園區規劃，表示《殯葬管理條例》24條修法通過後，丹鳳才能規劃殯葬管理園區，更點名提案修法的綠委立委趙天麟、呂孫綾，表示是民進黨提案，為了選舉卻把白的抹成黑的，強調法案「是我們擋下來的」。但趙、呂受訪駁斥，強調殯葬管理條例24條增修和殯葬園區毫無關聯，且現行殯葬管理條例就授權地方政府可以劃設。

位於新莊丹鳳的殯葬特區成選舉話題，民進黨新北市長候選人蘇貞昌曾批評新北市政府，竟將新莊第一公墓規劃殯葬特區，新北市政府澄清，只規劃第一公墓部分土地並遷葬，興建第二生命紀念館。

李鴻鈞：綠委要修法 綠委：牛頭不對馬嘴

李鴻鈞早上更拿出1641號立法院議案關係文書，強調「提案、連署修法的都是民進黨立委」， 點名提案的是立委趙天麟和呂孫綾，表示民進黨為了選舉把白的抹成黑的，實在看不下去，強調法案「是我們擋下來的」。

立委趙天麟說，殯葬管理條例第24條修正案談的是納管殯儀館附近僅供追思、不放骨灰、遺體的會館，至於新莊丹鳳地區是否設殯葬專區，現行殯葬管理條例就已授權地方政府劃設，不懂為何李鴻鈞要把毫不相關，甚至還沒通過的法案混淆視聽？到底是真的糊塗了，還是為助選裝不知道？

立委呂孫綾則說，請李鴻鈞委員好好看清楚該提案內容，不然也可以去問問新北市政府，根本是牛頭不對馬嘴，身為侯友宜的新莊後援會會長，不要因為國民黨與侯友宜的選情告急，就胡亂抹黑栽贓民進黨。