韓國瑜「陪睡」說 姚文智：言論自由不是讓你選舉時鬼扯

民進黨台北市長候選人姚文智29日下午受訪再度表態力挺邱議瑩，更砲轟韓國瑜「鬼扯」。（記者簡榮豐攝）

2018-10-29 16:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨立委邱議瑩日前在道明中學群組中發言指，「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」引發爭議，邱議瑩今早指出，提出「陪睡」政見的是國民黨高雄市長候選人韓國瑜。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今早接受廣播專訪時力挺自家人，不認為邱議瑩要道歉，下午前往民生社區，姚文智再度表態力挺邱議瑩，更砲轟韓國瑜「鬼扯」，應該受到社會唾棄才對。

韓國瑜日前出席姊妹挺韓國瑜成立大會，脫口說出「只要能到高雄投資，提供1000個工作機會就親一下；提供1萬個就以身相許、陪睡一晚」，引發爭議。

姚文智表示，邱議瑩是諷刺口氣轉述韓國瑜公開的政見，或許這是荒謬的政見，但這就是韓國瑜的說法，邱議瑩只是轉述，沒必要道歉，為什麼要道歉，該道歉、該受人民唾棄是韓國瑜，選市長講這樣的話還有資格再選嗎？

姚文智還說，社會輿論應該給這樣的候選人一點制裁，台灣好不容易追求實踐的言論自由，「是讓你選舉時候鬼扯嗎？這樣拚經濟的嗎」？現在還變成是國民黨救星，選舉搞到這樣子根本是一種倒退；姚直言，邱議瑩不需為了此事道歉，「找錯對象」吧！

媒體提問是否是邱議瑩轉述有所失準？姚文智先是反問記者，「所以邱應該為了轉述失準而道歉」，但這種鬼話是誰講的，社會可以容忍這種鬼話，難道要拚經濟，市長就可以跟人家說幾個工作機會親一下、多少就可以睡一晚，這種言論根本不要理會，更該受到社會唾棄才對。

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