鼓勵青年圓夢 林佳龍：台中留鄉率全台之冠

青創圓夢論壇吸引許多年輕人參加，台中市長林佳龍（前排中）當場與年輕人玩自拍。（記者張菁雅攝）

2018-10-29 14:27

〔記者張菁雅／台中報導〕為鼓勵年輕人創業圓夢，台中市工商發展投資策進會今日舉辦「青創圓夢－自己的夢想自己PLAY論壇」，供年輕人交流創業經驗。台中市長林佳龍致詞時表示，台中從多元層面挹注資源，鼓勵青年創業，據調查，台中留鄉率居全台之冠，希望藉此論壇，吸引更多人在台中一圓創業夢。

林佳龍表示，台中市是創新創業的宜居城市，近年來包括青年希望工程、摘星計畫、青年加農等計畫，都展現成果，市府從產學訓用的人才培育、職涯輔導、創新創業、就業獎勵方案等層面挹注資源，加上台中市招商有成、創造就業機會，從2016年、2017年至今年上半年，失業率都是六都失業率最低，薪資所得也實質成長。另根據人力銀行民調資訊，台中市留鄉率達84.3％，居全台之冠。

台中市工策會總幹事蔡世寅也表示，台中市協助青年提升競爭力，並媒合就業、提升就業環境，以從2015年起推動的「摘星青年、築夢台中」計畫為例，在光復新村、審計新村、摘星山莊3處基地共有108個創業單元，並安排專家顧問進行經營輔導，協助解決青年創業初期所面臨的資金、人脈、行銷、通路等問題，讓台中市成為創業友善之都。

今日論壇邀請曾參與市府青創計畫輔導的三位案例，包括蔬安鮮農場江啟峰、走走家具宋倍儀、ITHINKING邱國棟分享創業圓夢歷程。另外，現場也有20個青創攤位，展示創意作品，並與青年交流創業想法。