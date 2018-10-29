力挺邱議瑩！ 姚文智：是韓國瑜在鬼扯

2018-10-29 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委邱議瑩在道明中學校友LINE群組中，針對韓國瑜以陪睡來招商的言論發表看法，引發議論，邱議瑩今早出面說明時，強調該道歉的人應該是韓國瑜。對此，民進黨台北市長參選人姚文智今接受廣播節目專訪時力挺邱議瑩「不需要道歉」，強調是韓國瑜在「鬼扯」。

邱議瑩在LINE群組中，提到「你要教育你的孩子發財就要去賭場嗎？你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？你要這個城市只剩下賭與性愛嗎？」引發各界議論。

邱議瑩今表示，韓國瑜11月11日在造勢場合中說，如果給1000個工作機會，就親一下，給1萬個工作機會，就以身相許，陪他睡一晚。邱強調，她身為女性無法接受這番話，這政見是韓國瑜提出，身為女性能接受嗎？難道不該被檢驗苛責？該被譴責的是韓國瑜，並不是她。

對此，姚文智今接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪時指出，「我昨天看到邱議瑩為了一個Line的道歉，覺得真的沒必要，那個就是韓國瑜在鬼扯，這樣的候選人不譴責，邱不過是轉述他的說法」。姚文智強調，中國的力量不斷介入，「五毛黨」在背後操作網路聲量，或是滲透入台灣媒體，應該把它講出來，「民進黨在這個最後關頭要硬起來」。