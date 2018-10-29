國民黨成立「抓鬼大隊」 要反奧步、抓賄選

2018-10-29 11:09

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選倒數一個月，為防範可能的「奧步」，國民黨發言人洪孟楷今表示，為防範各地奧步影響選情，國民黨中央及各縣市黨部於10月25日起成立由各縣市黨部會同黃復興支黨部退休檢警調組成的「抓鬼大隊」，要與全民一起反奧步、防奧步、拒絕奧步。

洪孟楷今日上午召開「國民黨抓鬼大隊成軍，全民反奧步一起來」記者會，並由青年朋友演出行動劇。洪孟楷說，過去2年5個多月蔡英文政府執政不力，越來越多的民眾聲音傳出可能會有各式各樣奧步出現，包括在line群組上廣傳要打擊國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「影射是黑道」、「跑出私生子」、「喝花酒」等諸多不實言論，都是經典的奧步。為防範各地奧步影響選情，國民黨中央及各縣市黨部於10月25日起成立抓鬼大隊，要與全民一起反奧步、防奧步、拒絕奧步。

國民黨表示，「抓鬼大隊」是由各縣市黨部會同黃復興支黨部精選忠貞、有抓賄經驗之退休檢警調組成，各縣市黨部及縣市長候選人則視需要成立緊急應變小組，隨時處理各地反應有關對手賄選等不當作為訊息。運用人人皆有的通訊軟體、設備進行蒐證、保存，將對手賄選與任何不當作為方式記錄下來，讓全民共同反奧步抓賄選。

洪孟楷呼籲，現今賄選奧步層出不窮，與大家生活息息相關，因此為了幫助民眾清楚判斷奧步，由青年朋友以行動劇演出3例法務部賄選犯行，包括「提供茶水費」、「提供高檔餐宴」、「提供高價禮品」等，皆屬明顯觸犯我國相關法令。民眾除了要堅定地向做出這些行為的候選人說「不」外，更要透過相關設備進行蒐證、踴躍檢舉、預防奧步，由全民共同捍衛民主。