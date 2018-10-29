南部反空污大遊行 環團批：大黨遇空污就變白癡

南部反空污大聯盟今到高市府前舉辦高雄反空污遊行說明會（記者王榮祥攝）

2018-10-29 10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕南部反空污大聯盟今舉行高雄反空污遊行前說明，呼籲高雄市長候選人應針對高雄空汙問題、提出改善對策和具體時程，以供高雄市民檢驗判斷﹔與會的親民黨高市議員吳益政則痛批，大黨每次遇到空污就變成白癡，呼籲市民支持有理念、願意為基層奮鬥的小黨候選人進議會，才有機會徹底改善空污。

力挺反空污的政黨包括時代力量、基進黨、親民黨、左翼聯盟，今現身反空污現場的議員候選人包括時力林于凱與黃捷、基進黨陳信諭、親民黨吳益政、無黨籍高淑慧。

聯盟指出，4位高雄市長當中，陳其邁、韓國瑜分別在昨晚及今早，簽署承諾聯盟所提訴求，蘇盈貴與璩美鳳無具體回應。

聯盟批評，過去民進黨長期在高雄執政，卻對空汙問題擺爛與推責，只治標不治本，漠視市民健康之痛，如今終於肯認真面對空汙問題，否則選舉不受支持，只是民進黨部未簽署，後續如何落實，仍須監督﹔對於韓國瑜在關鍵時刻的決心，聯盟表示肯定。

聯盟指出，根據環保署監測資料，高雄市前金站今年9月的PM10平均45 ug/m3，相較去年同月份平均39 ug/m3還高，而9月份的PM2.5的原始值與去年相同都是28 ug/m3，左營站的PM2.5平均值有略減，但PM10還是較去年同月略增，顯示進入秋冬季節後，高雄市的空汙依舊沒有明顯改善。

聯盟總召陳椒華表示：不論哪黨當選都要面對高雄市已是病入膏肓，呼籲所有政黨都應搶救高雄，不要再擴張燃煤發電及工業汙染。高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說：「高雄空汙是全台灣最嚴重的地區，候選人都不敢面對解決，中間選民這一票絕對投不下去。

南部反空汙聯盟將於11月11日週日下午一點，於高雄中央公園站舉行高雄反空汙遊行，訴求「減煤好空氣」，強調必須從源頭管制，才能實際改善空汙，全面降低煤炭的用量，有效減少PM2.5與重金屬的空氣汙染，同時訂立「生煤管制條例」，並將汙染大戶中鋼煉焦爐停爐改善，台電興達、大林燃煤電廠儘速提前改用天然氣，同時禁止移動汙染抵換固定汙染的規定，也不許中油曄揚石化繼續在高雄擴廠設置，才能讓市民深吸一口乾淨的好空氣。