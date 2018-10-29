呼應反空汙大聯盟訴求 陳其邁提七項政策

民進黨高雄市長候選人陳其邁提出降低空汙7項政策。（資料照）

2018-10-29 09:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁積極回應「南部反空汙大聯盟」訴求，除簽署同意書，並具體羅列七項政策，強調降低空汙是政府無可迴避的責任。

陳其邁指出，高雄空汙問題起源於長期以來政府的產業政策方向，及重北輕南政策，例如污染重工業多在南部，而總公司設在台北，結果是污染工廠在高雄，稅收卻給台北。

陳其邁降低空汙七項政策：

一、持續要求國營事業須帶頭改善，包括中鋼應儘速將1、2號煉焦爐改為乾式，並儘速更新。

二、逐漸將重工業污染環境改善為綠色宜居城市，愛河整治、自來水質改善、港灣碼頭的開發等，讓更多中、北部人移居至高雄。

三、爭取中央專案補助，將煤礦砂改為室內貯存，同時要求台電興達電廠於2023年前加速汰除一號到四號燃煤機組，大林電廠的超臨界燃煤機組加裝「濕式靜電集塵器」。

四、對環評許可核准數量與實際排放量「差異大」的個案，逐一檢討改善，降低污染物的排放量。

五、在移動污染源的整治，全力推動在地電動車產業發展，營造電動機車友善環境，逐步推動高雄市成為全台第一個電動機車城市。

六、運用大數據、人工智能分析預測空氣品質狀況，進行調控，降低污染。透過智慧城市的全面數據監測，避免惡意排放，並主動公布各項監測數據，向大眾說明。

七、借鑑國外經驗，成立「高雄市空氣品質管制委員會」，由副市長親自督導，跨局處協調，並加入民間代表，加強民間參與，給高雄更好、更乾淨的空氣。