吳馬王朱國民黨4大咖挺韓 吳敦義：11月24日滅東廠

馬英九（右三）。吳敦義（右二）、朱立倫（右），站台力挺韓國瑜，但馬王二人致詞完即離去，未與韓國瑜同框。（記者葛祐豪攝）

2018-10-28 22:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨馬英九、吳敦義、王金平、朱立倫4大咖今晚齊聚高雄，為市長候選人韓國瑜、市議員候選人許崑源聯合造勢大會站台，現場國旗飛揚，氣勢高昂，吳敦義甚至高喊：「11月24日，用選票消滅東廠！」。不過，馬、吳致完詞後，也都陸續離去，並未與最後進場的韓國瑜同框。

晚會現場設在高雄市鬧區的六合路，湧入至少3、4千人，包括前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、新北市長朱立倫等重量級大咖，陸續抵達現場。

王金平首先上台，他表示，民進黨執政不被接受國民黨氣勢大振高雄市議會希望能奪下35席的過半席次，韓國瑜帶著礦泉水南下，奇蹟一直出現，網路聲量達到最高，「陸軍」部隊也已集結。

王金平強調，高雄市目前沒輸、高雄縣小輸一點，整體還是領先，希望高雄市能擴大領先。但他致詞完即先行離去。

馬英九、朱立倫、吳敦義陸續來到現場，馬英九表示，這兩年台灣到處叫苦連天，韓國瑜的人進來、貨物出去、高雄賺大錢，高雄農業要國民黨執政才有希望。

馬英九強調，高雄民心思變，氣勢已經起來，韓國瑜提供一個希望給大家，這次國民黨要贏很多，2020年才有機會。

吳敦義情緒激憤地高喊：「11月24日，用選票消滅東廠！」他說，現在經濟蕭條，兩岸不再穩定發展，讓韓國瑜進入市政府，把農產品銷出去。

朱立倫則呼籲選民11月24日一定要站出來，票投韓國瑜，他並為韓國瑜送上戰旗，全場氣氛達到最高點。

韓國瑜壓軸上場說，他山區、海邊走透透，聽到的都是高雄市民期待改變，他今年5月就提出高雄的現況「又老又窮」，高雄市現在已經負債快3千億，全台第一，市長誰接都很難做。

他說，全台22縣市，其實條件最好的是高雄，土地有4個新加坡大，有海港、空港，農漁業完整，「台北市怎麼跟高雄比，高雄人怎能接受貧窮？」韓國瑜強調，高雄像荷包蛋，蛋白區的農漁展品賣出去，蛋黃區的觀光業人進得來，高雄就發大財。

韓國瑜並批評，這是個不及格的政府，今年一定要選出拚經濟的政府、拚經濟的市長。