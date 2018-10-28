柯文哲聲援婦聯會 林飛帆送21字諷「官運亨通」…

柯文哲昨天表示，轉型正義的第一步若是追究責任，會沒完沒了，且婦聯會現在運作好好的，「管它過去在幹什麼？」（資料照）

2018-10-28 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨天在座談會上說，轉型正義的第一步若是追究責任，會沒完沒了，且婦聯會現在運作好好的，「管它過去在幹什麼？」此話引來學運領袖林飛帆在臉書上怒酸，「對那些為了贏得選舉，捨棄信任，就祝『他們』官運亨通」，文末還標註「＃官運加分」，相當諷刺。

柯文哲昨天參加眷村文化座談會，他認為轉型正義應該先解決問題，最後才追究責任，替婦聯會、救國團講話。對於此發言藍綠都無法接受。民進黨台北市長候選人姚文智批柯，為巴結官夫人選票，態度輕賤，視公義價值如垃圾，令人不寒而慄；國民黨候選人丁守中則認為，柯是在對藍軍選民灌迷湯。

人在英國的林飛帆也忍不住在臉書上批柯，「對那些為了贏得選舉，捨棄信任，就祝『他們』官運亨通」，還標註「＃官運加分」。

另外，時力議員候選人黃郁芬、蕭新晟表態挺柯，引起時代力量黨內風波，因此林飛帆提到「官運加分」，似乎是在暗諷昔日太陽花戰友黃郁芬的「士林北投加分」口號，引發外界聯想。

針對黨內候選人挺柯，時力桃園市黨部主委曾威凱也看不下去，公開呼籲時力支持者，士林北投選區把票投給黃郁芬的競爭對手、無黨籍議員候選人王奕凱。