合體賴清德力挺林佳龍 蔡英文：讓台中繼續進步

民進黨台中市長候選人林佳龍首場大型造勢晚會「進步台中、幸福作陣─我們都是台中隊光榮晚會」今晚台中登場，蔡英文、賴清德等人到場力挺。（記者廖耀東攝）

2018-10-27 22:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨今天（27日）晚上在台中市老虎城旁空地為台中市長候選人林佳龍舉行萬人造勢大會，總統蔡英文站台時大力稱讚林佳龍4年政績，更表示，這場選戰除了要挺住林佳龍，讓改革繼續下去，讓台中繼續進步，更重要的，就是要想清楚，手中這一票，絕對不能蓋給只想讓台灣走回頭路的政黨！

蔡英文說，雖然林佳龍4年來有好成績，但是這場選舉還是不好選。4年前，她跟大家說，林佳龍是一個人，在抵抗對手的千軍萬馬，林佳龍挺過來了，但是現在改革剛剛開始，對手一定會想盡辦法，用金錢、用派系、用黑函、用假消息，要來打擊、攻擊林佳龍。

蔡英文強調，4年前，也是在台中，她跟大家說，這一票投下去，就是給台中改變的機會，給台中進步的機會。這4年下來，林佳龍帶給大家的，就是進步跟改變。

蔡英文說，過去4年，在林佳龍的努力下，台中進步跟改變的幅度，跟過去10幾年相比，不但路平、燈亮、水溝通，而且還照顧到偏遠的地區。她說，林佳龍讓以前沒有路燈的和平區環山部落有了路燈，給山上部落族人朋友平安回家的路。

蔡英文還大讚揚林佳龍的鐵路、捷運建設，原來的山線鐵路，從豐原到烏日，新設了5個通勤站，28日就要完成，捷運綠線也要通車。

蔡英文說，這兩天，政府也已經宣示要全力投入、改革台鐵，一定會讓整個軌道運輸更安全、更有效率，讓台鐵重新振作起來，做繁榮大台中的引擎。

她細數，林佳龍還全力建設中西區，讓中西區有了新的火車站、有多元文化的代表「東協廣場」。過去是臭水溝的綠川、柳川，現在變成市民跟觀光客散步的新景點

蔡英文說，下個星期，2018年的台中國際花卉博覽會就要正式開幕了，這是台中的大事，也是台灣的大事。中央一定會全力來協助台中，把花博辦好，讓台中走向世界。只要中央地方一條心，台中不只是台灣的中心，更可以跟上世界潮流，成為國際級的城市。

蔡英文強調，這4年來，林佳龍所帶來的改變，遠遠超過過去13年，政績不怕比較，這4年來，林佳龍每次看到她，總是抓住機會討論台中需要的建設，不斷跟中央爭取，對她來說，林佳龍是「最難纏的市長」，但院長對他比較有耐心。

蔡英文指出，台中的改革剛剛啟動，進步剛剛看見。還有更多重要的規劃，正在落實當中。如果選舉是比政績、比成績，林佳龍一定會贏。

蔡英文強調，對手過去10幾年，沒有解決市民的民生問題，沒有完成台中的重大建設，但是現在，他們卻來批評認真做事的人、抹殺林佳龍和市府團隊的努力，這樣真的很不公平

她提醒，大家要想清楚，手中這一票，絕對不能蓋給只想讓台灣走回頭路的政黨。

蔡英文請大家去拉票，支持林佳龍連任，11月24號，「進步台中，幸福作陣」，這一票堅定信心，不要動搖，不要回頭，投給林佳龍，支持台中繼續進步，支持台中走向世界，讓台中不只做中部的領頭羊，更要做台灣的領頭羊。

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